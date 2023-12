Theo chân Kia K3, loạt sedan hạng C cũng 'đua' giảm giá

Mặc dù đang bước vào giai đoạn cuối năm, tuy nhiên doanh số các mẫu xe ở phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu khởi sắc. Số liệu bán hàng mới nhất được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy, khép lại tháng 10.2023, toàn phân khúc này chỉ bán ra 1.421 xe, tăng không đáng kể so với tháng 9; đồng thời kém xa so với cùng kỳ năm 2022.

Thậm chí, ngay cả mẫu xe vốn dĩ bán chạy nhất phân khúc và thường xuyên góp mặt trong tốp ô tô bán chạy tại Việt Nam như Kia K3 thời gian gần đây cũng liên tục sa sút. Cụ thể, trong tháng 10 vừa qua, mẫu xe Hàn chỉ bán "khiêm tốn" 300 xe, bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Sedan hạng C đua làm mới mẫu mã, Kia K3 giữ vững ngôi vương

Chính vì vậy, để cải thiện doanh số, đồng thời xả hàng tồn kho, giai đoạn nửa cuối năm 2023, Trường Hải (THACO AUTO) cũng phải liên tiếp tung ra nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi cho dòng xe "con cưng" này.

Mẫu xe hút khách nhất phân khúc sedan hạng C – Kia K3 cũng phải giảm giá để kích cầu

Đầu tiên là đợt điều chỉnh giá đầu tháng 7 với mức giảm mạnh từ 70 - 94 triệu đồng, đưa giá niêm yết của các phiên bản K3 xuống còn từ 539 - 725 triệu đồng. Hay mới đây nhất, nhiều đại lý xe Hàn tiếp tục áp dụng thêm nhiều chương trình kích cầu mạnh tay, khi chào bán Kia K3 với ưu mức giá thực tế thấp hơn vài chục triệu so với giá niêm yết đã được điều chỉnh trước đó. Đặc biệt, riêng phiên bản K3 MT (sản xuất năm 2022) còn "gây sốc" với mức giảm tiền mặt lên đến hơn 70 triệu đồng, xuống chỉ còn khoảng 470 triệu đồng (ngang nhiều mẫu xe hạng B).

Đáng chú ý, việc Kia K3 - mẫu xe vốn dĩ hút khách nhất phân khúc cũng liên tục điều chỉnh giảm giá, vô tình buộc nhiều mẫu sedan hạng C khác cũng phải nhập cuộc. Theo đó, để cạnh tranh, bước vào quý cuối năm 2023, những cái tên như Toyota Corolla Altis, Honda Civic, MG5 hay Hyundai Elantra lần lượt được các đại lý áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mại lên đến hàng chục triệu đồng, thông qua nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, phổ biến nhất là hỗ trợ 50% - 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe.

Bộ đôi xe Nhật Honda Civic và Toyota Corolla Altis cũng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi nhằm tăng sức cạnh tranh Đình Tuyên

Theo khảo sát của PV Thanh Niên tại một số đại lý Toyota khu vực TP.HCM và Hà Nội, đầu tháng 12, mẫu Toyota Corolla Altis đang được nhân viên chào bán với giá dao động từ 725 - 790 triệu đồng. Trong đó, hai phiên bản Altis 1.8V và 1.8 HEV được giảm lần lượt khoảng 40 triệu đồng và 80 - 90 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng.

Mẫu xe "đồng hương" của Toyota Corolla Altis là Honda Civic cũng đang được Honda Việt Nam áp dụng khuyến mãi khá hấp dẫn. Cụ thể, khách mua mẫu sedan Nhật trong tháng cuối năm sẽ được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, với trị giá tương đương từ 36,5 - 43,8 triệu đồng. Honda Civic hiện đang được phân phối tại Việt Nam theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, với giá bán từ 730 - 870 triệu đồng.

Bên cạnh ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, khách mua Hyundai Elantra cũng được đại lý giảm giá thêm vài chục triệu đồng Đình Tuyên

Trong khi đó, Hyundai Elantra dù đang là mẫu xe lắp ráp trong nước và nắm lợi thế khi nằm trong diện được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ; tuy nhiên để tăng sức cạnh tranh, nhiều đại lý xe Hàn cũng bổ sung khuyến mãi tiền mặt. Cụ thể, thời điểm hiện tại, Hyundai Elantra sản xuất trong năm 2023 được đồng loạt giảm giá từ 20 - 30 triệu đồng tùy phiên bản. Đồng nghĩa, giá khởi điểm của mẫu xe này trên thực tế chỉ còn khoảng 570 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu xe đến từ Trung Quốc MG5 đang được giảm giá mạnh lên tới cả trăm triệu đồng. Cụ thể, hai phiên bản số tự động của MG5 gồm Std và Lux được giảm lần lượt 93 và 100 triệu đồng, đưa giá bán thực tế chỉ còn 430 - 488 triệu đồng.

Nhưng đáng chú ý nhất phải kể đến bản MG5 số sàn. Phiên bản này vừa được hãng giới thiệu tại Việt Nam tháng trước đó với giá chỉ 399 triệu đồng, tuy nhiên doanh số "ế ẩm" buộc các đại lý phải giảm thêm 49 triệu đồng nữa để thu hút khách hàng. Như vậy, hiện tại, giá bán thực tế của MG5 MT chỉ còn 350 triệu đồng; tương đương những mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay Kia Morning.

Dù ồ ạt giảm giá nhưng doanh số sedan hạng C năm 2023 khó bắt kịp năm ngoái Đình Tuyên

Theo nhận định của nhiều chuyên gia đầu ngành ô tô tại Việt Nam, mặc dù các hãng đều đang nỗ lực khuyến mãi nhằm chạy đua doanh số cuối năm; tuy nhiên với những gì diễn ra trên thị trường, phân khúc sedan hạng C dự báo vẫn chưa thoát khỏi tình trạng "ảm đạm" và rất khó đạt được doanh số bán như năm ngoái. Bởi bên cạnh những tác động tiêu cực từ kinh tế vĩ mô dẫn đến nhu cầu mua ô tô nói chung đang sụt giảm; sự bứt phá của những dòng SUV đô thị hay MPV gia đình giữa bối cảnh thị hiếu chọn xe của khách Việt đang dần thay đổi cũng là nguyên nhân khiến sedan hạng C đánh mất sức hút.

Thống kê từ VAMA cho thấy, sau 10 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán ô tô ở phân khúc này tại Việt Nam mới chỉ đạt 11.952 xe, giảm 12.515 xe, tương đương gần 51,2% so cùng kỳ năm 2022.