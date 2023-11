MG5 phiên bản 'cải lùi' giảm giá kỷ lục, còn 350 triệu tại Việt Nam

Sau chương trình ưu đãi 25 triệu đầu tháng 11 ở thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam, đến nay giá bán của MG5 bản số sàn tiếp tục chạm đáy mới vì sức mua thấp. Theo đó, một đại lý ở Hà Nội cho biết, giá bán của phiên bản MT giảm từ 399 triệu xuống còn 350 triệu đồng.

MG5 MT (màu đen) là bản "cải lùi" của chiếc MG5 (màu trắng) từng phân phối tại Việt Nam

Giá bán mới 350 triệu đồng khiến MG5 nay đã rẻ ngang với phiên bản số sàn của các mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10 MT Tiêu chuẩn (360 triệu đồng) hay Kia Morning MT (349 triệu đồng). Cần nhớ, MG5 được thiết kế là một mẫu sedan hạng C, tức là cao hơn tới 2 phân khúc so với các mẫu xe đồng giá.

Sau đợt ưu đãi mới, giá bán của MG5 số sàn khá hấp dẫn khi đây sẽ là lựa chọn xe rộng mà giá rẻ cho những người kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, thực tế mẫu xe đang được giảm giá này thực chất là một phiên bản "cải lùi" so với những chiếc MG5 được bán ở Việt Nam bấy lâu nay. Phiên bản số sàn sử dụng toàn bộ thiết kế, khung gầm, động cơ từ xe thế hệ cũ, yếu tố quan trọng giúp giá bán của chiếc MG5 số sàn ở mức thấp.

MG5 MT là mẫu sedan hạng C có giá thấp nhất thị trường Việt Nam hiện nay

Ngoài ra, để có giá bán cạnh tranh so với các xe phân khúc thấp, xe được tối giản nhiều trang bị. Điển hình như đèn pha halogen có thấu kính, mâm thép 15 inch, phanh sau tang trống, nội thất bọc nỉ, ghế chỉnh cơ, 2 túi khí, không có cân bằng điện tử, không có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, không có cửa sổ trời, chìa khóa cơ, phanh tay cơ…

Một số trang bị nổi bật có thể kể đến đèn định vị ban ngày, bật tắt đèn pha tự động, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ. Bên trong có vô lăng D-Cut tích hợp phím chức năng. Màn hình giải trí trung tâm 8 inch cùng hệ thống âm thanh 4 loa. Bảng đồng hồ tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin TFT ở chính giữa.

Nội thất MG5 MT tối giản để định giá bán thấp



MG5 là xe hạng C với thông số dài, rộng, cao lần lượt 4.601 x 1.818 x 1.489 (mm), chiều dài trục cơ sở 2.680 mm. Đây là lợi thế duy nhất của xe so với các mẫu ô tô khác cùng tầm giá vì kích thước này ngang ngửa với Toyota Corolla Altis, Honda Civic hay Hyundai Elantra. Do đó, hàng ghế sau rộng rãi, tựa lưng có độ ngả lớn nhưng thiếu các tiện nghi phổ biến như bệ tì tay hay cửa gió điều hòa.

Xe dùng động cơ xăng 1.5 lít, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, cho công suất 112 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm kết hợp hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Công nghệ an toàn có cảm biến lùi, camera lùi, ABS và EBD.

Kích thước rộng rãi là ưu thế của MG5 MT so với xe cùng tầm giá

Với thiết kế cải lùi, "cắt" nhiều trang bị và tính năng tiện nghi, giá bán của MG5 số sàn tỏ ra hấp dẫn nhưng vẫn còn rất nhiều khách Việt băn khoăn về xuất xứ sản xuất tại Trung Quốc của mẫu sedan này.