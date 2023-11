Sedan hạng C dưới 900 triệu lấy lại sức hút: Mazda3 dẫn đầu, xe Hàn đổi ngôi

Tương tự phân khúc xe bán tải, sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng về mặt doanh số bất chấp sức mua trên thị trường ô tô bất ngờ chững lại trong tháng 10.2023. Tuy nhiên, mức tăng trưởng không đáng kể khiến thứ tự xếp hạng trong cuộc đua tranh doanh số không có nhiều xáo trộn.



Doanh số sedan hạng C vẫn tăng trưởng nhưng không đáng kể Bá Hùng

Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor cho thấy, trong tháng 10.2023 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 1.421 xe, tăng 47 xe tương đương 3,4% so với tháng 9.2023. Con số này chưa tính lượng xe MG5 bán ra tại Việt Nam trong tháng 10.2023 do nhà phân phối xe MG không công bố doanh số.

Sedan hạng C đua làm mới mẫu mã, Kia K3 giữ vững ngôi vương

Như vậy, cùng với xe bán tải, sedan hạng C là một trong những phân khúc hiếm hoi trên thị trường ô tô Việt tiếp tục duy trì mạch tăng trưởng doanh số trong bối cảnh sức mua ô tô gần như "dậm chân tại chỗ". Kết quả này một phần đến từ nỗ lực của các nhà sản xuất, phân phối sedan hạng C khi tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá bán hay hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách mua xe. Điều này cho thấy, các dòng sedan hạng C đang dần tìm lại sức hút trên thị trường ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái doanh số bán ô tô sedan hạng C vẫn thấp hơn khoảng 1.700 xe, tương đương 54%.

Tháng 10.2023 Cộng dồn năm 2023 Mazda3 693 5079 Kia K3 300 2495 Hyundai Elantra 251 2166 Toyota Corolla Altis 97 1236 Honda Civic 80 976

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp cho thấy, ngoại trừ MG5 không được nhà phân phối công bố doanh số và bước chững lại của Hyundai Elantra, 4 mẫu sedan hạng C còn lại tại Việt Nam gồm: Mazda3, Kia K3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic đều tiếp tục có bước tiến về doanh số so với tháng trước.

Trong đó, Mazda3 đạt 693 xe, chỉ tăng 3 xe so với tháng trước. Tuy nhiên, kết quả này cũng đủ để mẫu xe Nhật Bản tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trong cuộc đua đến ngôi vương, với gần 5.100 xe bán ra sau 10 tháng đã qua của năm 2023.

Mazda3 vẫn đang dẫn đầu cuộc đua doanh số phân khúc sedan hạng C B.H

Đáng chú ý, vị trí thứ 2 chứng kiến màn "đổi ngôi" giữa hai mẫu xe mang thương hiệu Hàn Quốc. Kia K3 sau giai đoạn sụt giảm đang dần tìm lại sức hút cũng như vị thế. Tháng 10.2023, các đại lý Kia tại Việt Nam đã bán ra thị trường tổng cộng 300 xe Kia K3, tăng 50 xe so với tháng 9.2023. Con số này chưa thể sánh được với Mazda3 nhưng Kia K3 cũng là mẫu xe có bước tăng trưởng mạnh mẽ nhất phân khúc sedan hạng C trong tháng 10 vừa qua.

Kết quả này giúp Kia K3 vươn lên chiếm vị trí thứ 2, qua đó đẩy Hyundai Elantra xuống vị trí thứ 3. Mẫu sedan hạng C do TC Motor lắp ráp, phân phối chỉ đạt doanh số bán 251 xe, giảm 30 xe so với tháng trước đó. Hai vị trí cuối bảng vẫn không thay đổi, khi lần lượt thuộc về hai mẫu xe nhập khẩu Toyota Corolla Altis (97 xe) và Honda Civic (80 xe).

Kia K3 vươn lên chiếm vị trí thứ 2, qua đó đẩy Hyundai Elantra xuống vị trí thứ 3 B.H

Hiện tại, nhiều mẫu sedan hạng C vẫn đang được nhà sản xuất, đại lý phân phối nỗ lực giảm giá bán, tuy nhiên với những gì diễn ra trên thị trường, phân khúc này khó có thể đạt được doanh số bán như năm ngoái. Bởi, sau 10 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 11.952 xe, giảm 12.515 xe, tương đương gần 51,2% so cùng kỳ năm 2022.