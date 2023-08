Sedan hạng C dưới 900 triệu tăng trưởng chậm, người Việt chủ yếu chọn mua Mazda3

Tương tự nhiều dòng xe khác trên thị trường ô tô Việt Nam, từ tháng 7.2023 phân khúc sedan hạng C cũng có một số mẫu mã được hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP. Cuộc đua giảm giá ở phân khúc này cũng diễn ra rầm rộ hơn khi các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc được đại lý giảm hàng chục triệu đồng, tuy nhiên doanh số bán sedan hạng C cũng không được cải thiện là bao.



Tổng doanh số bán sedan hạng C trong tháng 7.2023 đạt 1.224 xe, chỉ tăng 0,5% so với tháng 6.2023

Bá Hùng

Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor cho thấy, trong tháng 7.2023 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 1.224 xe, chỉ tăng 5 xe tương đương 0,5% so với tháng 6.2023 và giảm 341 xe, tương đương 22% so với tháng 7 năm ngoái.

Sedan hạng C đua làm mới mẫu mã, Kia K3 giữ vững ngôi vương

Như vậy, đây là tháng thứ 2 liên tiếp tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tăng trưởng nhưng số liệu cho thấy mức tăng thực sự không đáng kể. Thực tế, điều này xuất phát từ việc sức mua ô tô trên thị trường có bước tăng trưởng khá chậm.

Doanh số Tháng 1 1131 Tháng 2 1206 Tháng 3 1299 Tháng 4 1059 Tháng 5 965 Tháng 6 1229 Tháng 7 1224

Trong số các mẫu sedan hạng C đang phân phối tại Việt Nam, Mazda3 vẫn được người Việt ưu chuộng, chọn mua nhiều nhất. Cụ thể, đã có 548 chiếc Mazda3 đến tay khách hàng trong tháng 7.2023, giảm 26 xe so với tháng trước đó. Dù vậy, kết quả này vẫn giúp Mazda3 dẫn đầu phân khúc.

Tháng 7.2023 Cộng dồn năm 2023 Mazda3 548 3136 Kia K3 250 1745 Hyundai Elantra 183 1480 Toyota Corolla Altis 134 987 Honda Civic 109 763

Tương tự Mazda3, Kia K3 cũng do Trường Hải (THACO AUTO) lắp ráp trong nước và thuộc diện hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP, tuy nhiên doanh số mẫu xe Hàn Quốc chỉ đạt 250 xe, tăng 50 xe so với tháng 6.2023. Kia cũng là mẫu xe có mức tăng trưởng cao nhất trong phân khúc sedan hạng C tháng 7.2023 nhưng mức tăng trưởng của mẫu xe này không đủ để bù đắp cho mức sụt giảm của các mẫu mã khác, trong đó có Hyundai Elantra.

Mẫu xe Hàn Quốc do TC Motor lắp ráp, phân phối đạt doanh số 183 xe, giảm 89 xe so với tháng trước đó. Trong khi đó, hai mẫu xe nhập khẩu gồm Toyota Corolla Altis, Honda Civic đều ghi nhận bước tăng trưởng dương về mặt doanh số bán hàng trong tháng 7.2023. MG5 không được nhà phân phối công bố doanh số.

Hai mẫu xe nhập khẩu Toyota Corolla Altis, Honda Civic đều ghi nhận mức tăng trưởng dương về doanh số trong tháng 7.2023

Như vậy, có thể nhận thấy vị trí xếp hạng trong cuộc đua tranh doanh số phân khúc sedan hạng C không có sự xáo trộn. Các mẫu xe nhập khẩu thuộc phân khúc sedan hạng C dù không được hưởng ưu đãi về lệ phí trước bạ nhưng việc được nhà phân phối, đại lý hạ giá bán… vẫn tạo được sức hút để duy trì mạch tăng trưởng.

Sau 7 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 8.111 xe, giảm 10.203 xe, tương đương 56% so cùng kỳ năm 2022. Hiện tại, nhiều mẫu sedan hạng C vẫn đang được nhà sản xuất, đại lý phân phối nỗ lực giảm giá bán, tuy nhiên với những gì diễn ra trên thị trường, khó có thể kỳ vọng phân khúc này sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.