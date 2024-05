Sedan hạng C giá dưới 900 triệu: Mazda3 dẫn đầu, Honda Civic giữ nhịp tăng trưởng

Trái ngược với sự sụt giảm về doanh số của toàn thị trường ô tô Việt Nam, sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng là một trong những phân khúc ô tô hiếm hoi vẫn giữ được mạch tăng trưởng trong tháng 4.2024. Đáng chú ý, kịch bản này lại diễn ra trong bối cảnh nhiều mẫu xe hút khách nhất phân khúc này như Mazda3, Kia K3 đều bán ít hơn tháng trước và chỉ có duy nhất Honda Civic vẫn duy trì được đà tăng trưởng để "gồng gánh" cả phân khúc.



Honda Civic vẫn duy trì được đà tăng trưởng doanh số

Theo đó, trong tháng 4.2024 Honda Civic với 197 xe bán ra là mẫu xe duy nhất ở phân khúc sedan hạng C vẫn duy trì được mức tăng trưởng dương. Cụ thể, so với tháng 3.2024 doanh số bán Honda Civic trong tháng 4.2024 tăng 100 xe, qua đó nâng tổng doanh số bán hàng sau 4 tháng đã qua của năm 2024 lên mức 465 xe.

Dù vậy, kết quả này chỉ giúp Honda Civic xếp vị trí thứ 3 trong cuộc đua doanh số phân khúc sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam. Vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Mazda3 với 337 xe bán ra, thấp hơn 13 xe so với tháng 3.2024. Kia K3 tiếp tục củng cố vị trí thứ 2 khi đã có 271 xe đến tay khách hàng trong tháng 4.2024, thấp hơn chỉ 1 xe so với tháng trước đó. Trong khi đó, Hyundai Elantra có mức sụt giảm doanh số cao nhất khi chỉ bán được 118 xe, giảm 31 xe so với tháng 3.2024. Toyota Corolla Altis cũng bán ít hơn 1 xe so với tháng trước đó.

Doanh số năm 2024 Doanh số năm 2023 Tháng 1 909 1131 Tháng 2 493 1206 Tháng 3 905 1299 Tháng 4 959 1059

Việc Honda Civic có mức tăng trưởng tới 100 xe, trong khi mức sụt giảm doanh số của các mẫu xe còn lại ở phân khúc này không đáng kể chính là một trong những yếu tố bù đắp giúp phân khúc sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam vẫn giữ được nhịp tăng trưởng trong tháng 4.2024.

Cụ thể, số liệu bán hàng Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công (HTV) công bố cho thấy, trong tháng 4.2024, doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 959 xe, tăng 54 xe, tương đương 5,7% so với tháng 3.2024. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu MG5 khi đơn vị phân phối mẫu xe này không công bố. Vẫn duy trì đà tăng trưởng nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam giảm 100 xe tương đương 9,5%.

Kia K3 giảm doanh số kỷ lục, sedan hạng C cũng gặp khó vì SUV/crossover?

Cộng dồn 4 tháng đã qua của năm 2024, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đạt 3.261 xe, thấp hơn 1.432 xe, tương đương 30,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Mazda3 vẫn đang dẫn đầu với 1.319 xe bán ra, Kia K3 xếp thứ hai với 271 xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hyundai Elantra (đạt 496 xe); Honda Civic (465 xe) và Toyota Corolla Altis (158 xe).