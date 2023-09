Sedan hạng C dưới 900 triệu: Chỉ Mazda3 tăng trưởng, Hyundai Elantra bám sát Kia K3

Vốn đã mất sức hút do sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng, trong bối cảnh thị trường ô tô chịu tác động từ hiệu ứng tháng Ngâu, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam tiếp tục "lao dốc", tuy nhiên vị trí xếp hạng của các mẫu xe trong cuộc đua doanh số không có sự xáo trộn.



Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor cho thấy, trong tháng 8.2023 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 1.046 xe, giảm 178 xe tương đương 15% so với tháng 7.2023 và giảm 924 xe, tương đương 47% so với tháng 7.2022.

Như vậy, ngay sau khi có tín hiệu hồi phục trong tháng 7.2023, bước sang tháng 8.2023 phân khúc sedan hạng C đã mất đà tăng trưởng. Ảnh hưởng của tháng Ngâu cùng với xu hướng người Việt đang chuyển sang các dòng xe SUV, MPV… chính là những lý do khiến lượng tiêu thụ sedan hạng C sụt giảm.

Doanh số Sedan hạng C Tháng 1.2023 1131 Tháng 2.2023 1206 Tháng 3.2023 1299 Tháng 4.2023 1059 Tháng 5.2023 965 Tháng 6.2023 1229 Tháng 7.2023 1224 Tháng 8.2023 1046

Trong số 6 mẫu sedan hạng C đang phân phối tại Việt Nam gồm: Mazda3, Kia K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis, Honda Civic và MG5. Trong số này, chỉ có Mazda3 duy trì được mức tăng trưởng dương về doanh số, các mẫu xe còn lại đều sụt giảm so với tháng trước đó.

Cụ thể, trong tháng 8.2023 doanh số bán Mazda3 đạt 560 xe, tăng 12 xe so với tháng 7.2023. Kết quả này bao gồm cả biến thể hatcback, đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc hiện có cả biến thể sedan và hatchback 5 cửa. Việc THACO AUTO áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá cùng với việc được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP chính là yếu tố giúp Mazda3 tạo sức hút với khách hàng.

Tuy nhiên, không phải mẫu sedan hạng C nào được hưởng ưu đãi kép như Mazda3 cũng tạo được sức hút. Đơn cử như Kia K3, mẫu xe này cũng được ưu đãi giá, giảm lệ phí trước bạ và do THACO AUTO lắp ráp, phân phối nhưng doanh số mẫu xe này chỉ đạt 200 xe, giảm 50 xe so với tháng 7.2023. Hyundai Elantra do TC Motor lắp ráp, phân phối cũng chỉ đạt 154 xe bán ra, giảm 29 xe. Cộng dồn 8 tháng đã qua của năm 2023, Kia K3 với 1.945 xe bán ra đang xếp trên Hyundai Elantra, tuy nhiên K3 chỉ bán nhiều hơn Elantra 311 xe.

Các mẫu xe còn lại như Toyota Corolla Altis, Honda Civic được nhập khẩu nguyên chiếc và cũng được nhà phân phối áp dụng chương trình giảm giá nhưng doanh số bán cũng chỉ đạt vài chục xe. Trong khi đó MG5 không được nhà phân phối công bố doanh số, đây là một trong những mẫu xe có mức ưu đãi, giảm giá nhiều nhất phân khúc sedan hạng C trong tháng 8 vừa qua.

Tháng 8.2023 Cộng dồn năm 2023 Mazda3 560 3696 Kia K3 200 1945 Hyundai Elantra 154 1634 Toyota Corolla Altis 70 1057 Honda Civic 62 825

Sau 8 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 9.157 xe, giảm 11.127 xe, tương đương 55% so cùng kỳ năm 2022. Hiện tại, nhiều mẫu sedan hạng C vẫn đang được nhà sản xuất, đại lý phân phối nỗ lực giảm giá bán, tuy nhiên với những gì diễn ra trên thị trường, khó có thể kỳ vọng phân khúc này sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.