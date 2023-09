Sedan hạng B dưới 600 triệu: Doanh số giảm Hyundai Accent vẫn dẫn đầu, Vios chững lại

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) sức mua trên thị trường đứt mạch tăng trưởng khiến những dòng xe đang mất dần sức hút như sedan hạng B tiếp tục giảm doanh số. Ngay cả những mẫu xe hút khách nhất phân khúc cũng không thể "hãm phanh" cú lao dốc doanh số, trong khi những mẫu xe vốn bán chậm được giảm giá lại tăng trưởng không đáng kể.



Doanh số ô tô sedan hạng B tiếp tục sụt giảm

Doanh số sedan hạng B giảm chạm đáy

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 8.2023 tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B đạt 2.368 xe, giảm 426 xe tương đương 15,3% so với tháng 7.2023, đồng thời giảm 1.735 xe tương đương 42,3% so với tháng 8.2022. Kết quả này chưa tính doanh số bán hàng của mẫu Nissan Almera do nhà phân phối mẫu xe này không công bố.

Đây là tháng thứ 2 liên tiếp lượng tiêu thụ sedan hạng B sụt giảm, trước đó vào tháng 7.2023 phân khúc này cũng đã giảm 42%. Đáng chú ý, với gần 2.400 xe bán ra, đây là tháng bán hàng ghi nhận mức doanh số thấp nhất của phân khúc sedan hạng B kể từ đầu năm đến nay.

Doanh số sedan hạng B Tháng 1.2023 2610 Tháng 2.2023 4225 Tháng 3.2023 4436 Tháng 4.2023 3669 Tháng 5.2023 3339 Tháng 6.2023 4821 Tháng 7.2023 2794 Tháng 8.2023 2368

Điều này phần nào cho thấy trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng đa dạng, cạnh tranh… sedan hạng B không còn giữ được sức hút như trước đây. Hiện tại, với tầm giá khoảng 600 triệu đồng đổ lại, thay vì sedan hạng B khách hàng có khá nhiều lựa chọn khác như xe SUV đô thị cỡ nhỏ 5 chỗ ngồi hay MPV 5+2 chỗ. Bên cạnh đó, việc sức mua ô tô trên thị trường sụt giảm khi bước vào tháng Ngâu cũng là nguyên nhân khiến doanh số sedan hạng B giảm đến mức chạm đáy bất chấp hàng loạt mẫu mã được giảm giá và hưởng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Sedan hạng B là lựa chọn hàng đầu của người Việt

Hyundai Accent vẫn dẫn đầu, Toyota Vios "dậm chân tại chỗ"

Trong số 8 mẫu sedan hạng B đang phân phối tại Việt Nam, Hyundai Accent là mẫu xe có mức sụt giảm doanh số lớn nhất. Thương hiệu xe Hàn chỉ bán được hơn 1.000 chiếc Accent trong tháng 8.2023, giảm 373 xe so với tháng 7.2023. Tuy vậy, kết quả này vẫn giúp Hyundai Accent tiếp tục dẫn đầu cuộc đua doanh số phân khúc sedan hạng B, đồng thời gia tăng cách biệt với Honda City, khi doanh số bán mẫu sedan vừa được Honda làm mới cũng chưa được cải thiện.

Trong số 8 mẫu sedan hạng B đang phân phối tại Việt Nam, Hyundai Accent là mẫu xe có mức sụt giảm doanh số lớn nhất Bá Hùng

Cụ thể, Honda City được hãng xe Nhật áp dụng ưu đãi, giảm giá tuy nhiên doanh số bán chỉ đạt 389 xe, giảm 65 xe so với tháng 7.2023. Trật tự trên bảng xếp hạng vẫn không xáo trộn so với tháng trước khi vị trí thứ 3 thuộc về Mitsubishi Attrage, mẫu xe này có doanh số bán thấp hơn Honda City 72 xe.

Đáng chú ý, Toyota Vios với mức tăng chỉ 17 xe, đạt 288 xe bán ra trong tháng 8.2023 vẫn dậm chân ở vị trí thứ 4. So với năm ngoái, sức mua giảm khiến Vios không còn giữ được vị thế của một trong những mẫu xe hút khách nhất thị trường như những năm trước đây.

Tháng 8.2023 Cộng dồn năm 2023 Hyundai Accent 1003 9829 Honda City 389 6037 Mitsubishi Attrage 317 3141 Toyota Vios 288 5984 Mazda2 286 2575 KIA Soluto 80 677 Suzuki Ciaz 5 20

Các vị trí còn lại ở nửa cuối bảng xếp hạng không có sự xáo trộn khi lần lượt thuộc về Mazda2 (đạt 286 xe), Kia Soluto (80 xe). Trong khi đó, Suzuki Ciaz tiếp tục đội sổ và trở thành mẫu xe bán ế nhất thị trường khi chỉ bán được 5 chiếc trong cả tháng 8.2023.

Sau 8 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam đạt 28.263 xe, giảm 19.768 xe, tương đương gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái.