3 ô tô mới giá 500 - 700 triệu đồng, có cả SUV, crossover hạng C

Chỉ trong chưa đầy 3 tháng trở lại đây (12.2023, 1 và 2.2024), thị trường ô tô Việt Nam cho thấy sự sôi động trở lại; không chỉ do doanh số hầu hết các đại lý đều cải thiện mạnh mẽ, mà còn bởi sự xuất hiện của hàng loạt mẫu mã ô tô mới. Đáng chú ý, phân khúc xe đa dụng dành cho đô thị (khoảng giá từ 500 - 700 triệu đồng) tiếp tục cho thấy sức hút, khi chào đón thêm ít nhất 3 "tân binh".

Hyundai Venue giá từ 539 - 579 triệu đồng

Hyundai Venue là cái tên đầu tiên khiến cuộc đua ở nhóm SUV/Crossover tầm giá từ 500 - 700 triệu đồng vốn đã "nóng" lại càng "nóng" hơn, khi chính thức trình làng khách hàng từ cuối tháng 12.2023. Tại Việt Nam, mẫu xe này được lắp ráp trong nước và phân phối với 2 phiên bản, gồm 1.0 T-GDI và 1.0 T-GDI đặc biệt, có giá bán lần lượt 539 - 579 triệu đồng. Đây cũng chính là mẫu xe có giá thấp nhất trong các dòng xe gầm cao của Hyundai tại Việt Nam.

Hyundai Venue hâm nóng phân khúc SUV đô thị tầm giá từ 500 - 700 triệu đồng giai đoạn cuối năm 2023

Bên cạnh đầy đủ các ưu điểm của xe Hàn như kiểu dáng ấn tượng, trang bị công nghệ vượt trội hay giá bán hấp dẫn; Hyundai Venue cũng tạo ấn tượng về năng vận hành nhờ sở hữu khối động cơ 1.0 lít tăng áp. Đáng chú ý, dù dung tích nhỏ, tuy nhiên động cơ này lại cho công suất lên tới 118 mã lực, mạnh hơn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Kia Sonet (113 mã lực) và hay Toyota Raize (98 mã lực).

Mitsubishi Xforce giá từ 620 triệu đồng

Sau Hyundai Venue, đầu năm 2024, nhóm xe đa dụng cho đô thị tiếp tục đón chào thêm một cái tên hoàn toàn mới - Mitsubishi Xforce. Đây là mẫu xe rất được khách hàng quan tâm, bởi trước khi "chào sân" tại Việt Nam, mẫu xe Nhật này đang "làm mưa làm gió" tại Indonesia với doanh số ấn tượng.

Hiện tại, các đại lý Mitsubishi đã chính thức nhận đơn đặt hàng đối với Xforce. Tại Việt Nam, mẫu xe này cũng sẽ phân phối theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc, với 4 phiên bản đi kèm mức giá được xếp vào nhóm rẻ trong phân khúc nếu so với những đối thủ như Toyota Yaris Cross, Honda HR-V, Nissan Kicks, Hyundai Creta, Kia Seltos...

Mitsubishi Xforce cũng là mẫu xe thu hút sự chú ý của khách Việt khi là cái tên đầu tiên "mở màn" năm 2024 Đình Tuyên

Cụ thể, Xforce có giá lần lượt 620 triệu đồng (Xforce GLX), 660 triệu đồng (Xforce Exceed) và 699 triệu đồng (Xforce Premium). Riêng phiên bản cao cấp nhất Xforce Ultimate chưa niêm yết giá bán, nhưng dự đoán cũng chỉ loanh quanh mốc 700 triệu đồng.

Xforce sở hữu ưu thế về kiểu dáng với ngoại hình mạnh mẽ, hiện đại nhờ kế thừa ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield của hãng xe Nhật Bản. Ngoài ra, mẫu xe Nhật cũng được Mitsubishi "hào phóng" bố trí hàng loạt công nghệ an toàn cao cấp. Nổi bật nhất có gói an toàn cao cấp Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS), hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp và điều khiển hành trình thích ứng giúp duy trì an toàn trong suốt hành trình, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe…

MG HS 2024 giá từ 699 triệu đồng

Một mẫu xe nữa cũng vừa ra mắt khách Việt cuối tháng 1.2024 là MG HS 2024. Trên thực tế, đây không phải mẫu xe quá nổi bật tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, sở dĩ phiên bản nâng cấp của HS gây chú ý với nhiều người là bởi mức giá mới được cho là khá hấp dẫn.

MG HS 2024 cũng là cái gây chú ý khi định vị ở nhóm SUV/Crossover tầm trung, tuy nhiên mức giá chào bán lại ngang nhiều mẫu SUV đô thị (B-SUV)

Cụ thể, MG HS 2024 được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản là 1.5 DEL và 1.5 LUX, có giá bán từ 699 - 749 triệu đồng. Mức giá này chỉ ngang ngửa những mẫu xe ở phân khúc SUV đô thị cỡ B (B-SUV) như Kia Seltos (bản cao nhất 699 triệu đồng), Mazda CX-30 (bản cao nhất 699 triệu đồng) hay Mitsubishi Xforce (bản cao nhất dự kiến trên 700 triệu đồng). Trong khi, MG HS có lợi thế khi định vị ở phân khúc SUV/Crossover cỡ trung, với kích thước lớn cùng không gian rộng rãi và nhiều trang bị hơn.

Ngoài ra, ở khả năng vận hành, mẫu xe này cũng vượt trội hơn nhờ sử dụng động cơ xăng 1.5 lít tăng áp, cho công suất 168 mã lực, mô-men xoắn 275Nm, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt và hệ dẫn động cầu trước.