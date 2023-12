7 điểm nhấn trên thị trường ô tô Việt Nam năm 2023

Bên cạnh hàng trăm ngàn xe mới được bán ra thị trường trong suốt gần 1 năm qua các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam cũng thực hiện hàng loạt chương trình triệu hồi xe để khắc phục lỗi, cũng như các sự cố có thể gây mất an toàn cho người sử dụng. Số liệu được Thanh Niên tổng hợp từ dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, trong năm 2023, các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai đến 39 đợt triệu hồi ô tô các loại bị lỗi để khắc phục, với tổng số xe bị triệu hồi lên đến 53.324 chiếc. Trong số này gồm cả ô tô phổ thông, ô tô hạng sang, ô tô điện cho đến các mẫu siêu xe có giá hàng chục tỉ đồng. So với năm 2022, số lượng vụ triệu hồi ô tô cũng như lượng xe bị ảnh hưởng đã tăng gấp đôi. Điều này cho thấy, số lượng ô tô dính lỗi kỹ thuật tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng nhanh trong những năm gần đây. Ô tô "lãnh án" triệu hồi tại Việt Nam trong 2023 liên quan đến nhiều bộ phận, chi tiết khác nhau như trục lái, hệ thống phanh, hệ thống điện, hệ thống điều hoà, hệ thống nhiên liệu, dây an toàn, túi khí và phần mềm điều khiển...