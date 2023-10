Thị trường ô tô Việt Nam sụt giảm mạnh nhất khu vực Đông Nam Á

Thị trường ô tô Việt Nam đang trải qua giai đoạn kinh doanh đầy khó khăn. Tình hình kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn, nguy cơ lạm phát tăng cùng với việc người dân thắt chặt chi tiêu… khiến sức mua ô tô sụt giảm, doanh số bán của nhiều hãng ô tô cũng như toàn thị trường liên tiếp "lao dốc" so với cùng kỳ năm ngoái.



Tính từ đầu năm 2023 đến nay, sức mua trên thị trường ô tô liên tục thay đổi. Lượng xe bán ra thị trường tăng trưởng trong các tháng của quý 1/2023, tuy nhiên lại sụt giảm trong quý 2/2023. Tình hình có vẻ tích cực hơn trong quý 3/2023, chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ được Chính phủ ban hành công với nỗ lực giảm giá xe của các đại lý phân phối… giúp sức mua hồi phục. Thị trường lấy lại đà tăng trưởng doanh số nhưng thực tế mức tăng không đáng kể và cũng không thể kéo dài bởi ảnh hưởng từ hiệu ứng tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch - thời điểm trùng với tháng 8 và tháng 9.2023).

Theo số liệu bán từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sau 8 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số bán ô tô tại Việt Nam 184.554 xe các loại (chưa bao gồm doanh số VinFast và Hyundai), giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng tiêu thụ ô tô du lịch giảm 34%, xe thương mại giảm 13% và xe chuyên dụng giảm 61% so với năm 2022.

Kết quả này khiến Việt Nam trở thành thị trường ô tô có mức giảm doanh số lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, theo dữ liệu vừa được Hiệp hội ô tô ASEAN (AAF) cập nhật, sau 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam chỉ xếp thứ 5 về tiêu thụ ô tô trong số 7 thành viên thuộc AAF, gồm: Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar và Việt Nam.

Không những vậy, với mức sụt giảm 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái Việt Nam là một trong những thị trường ô tô có mức giảm doanh số lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á tính đến hết tháng 8.2023.

8 tháng đầu năm 2023 8 tháng đầu năm 2022 Indonesia 675287 658231 Thái Lan 524784 559537 Malaysia 501552 449289 Philippines 276215 212872 Việt Nam 184554 262940 Singapore 24019 28910 Myanmar 2086 6579

Trong khi đó, bất chấp khó khăn của nền kinh tế thị trường ô tô Indonesia vẫn đạt mức doanh số 675.287 xe bán ra, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan xếp thứ 2 với 524.784 xe, giảm 6,2%. Malaysia bám sát ngay sau với 501.552 xe, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Philippines tiếp tục cho thấy tiềm năng khi tăng trưởng 29,8%, đạt mức 276.215 xe bán ra, đây cũng là thị trường có tỷ lệ tăng doanh số bán ô tô mới cao nhất trong khu vực Đông Nam Á sau 8 tháng đầu năm 2023. Kết quả này tiếp tục giúp Philippines xếp trên Việt Nam trong số những quốc gia tiêu thụ ô tô nhiều nhất khu vực Đông Nam Á.

Với giá xe đắt đỏ nhất khu vực, sức mua ô tô tại Singapore tiếp tục sụt giảm với chỉ 24.019 xe bán ra, thấp hơn 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Myanmar có quy mô thị trưởng nhỏ nhất khi chỉ bán được 2.086 xe, giảm 68,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên AAF đạt 2,189 triệu xe, chỉ tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.