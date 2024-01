Trên phiên bản cao cấp, Xforce cũng sở hữu hàng loạt công nghệ an toàn cao cấp. Nổi bật nhất có gói an toàn cao cấp Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS), hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp và điều khiển hành trình thích ứng giúp duy trì an toàn trong suốt hành trình, hệ thống cảnh báo điểm mù, và cảnh báo khi có phương tiện cắt ngang khi lùi…