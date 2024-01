Mitsubishi Xforce có 4 phiên bản, giá từ 620 triệu đồng

Sau rất nhiều "ồn ào", cuối cùng mẫu SUV đô thị (B-SUV) - Mitsubishi Xforce cũng chính thức trình làng và trở thành mẫu xe mới đầu tiên được "vén màn" tại thị trường Việt Nam trong năm 2024.

Đáng chú ý, giống với những đồn đoán trước đó, mẫu xe Nhật Bản phân phối tại Việt Nam theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, với 4 phiên bản đi kèm mức giá được xếp vào nhóm rẻ nhất trong phân khúc. Cụ thể, Xforce có giá lần lượt 620 triệu đồng (Xforce GLX), 660 triệu đồng (Xforce Exceed) và 699 triệu đồng (Xforce Premium). Riêng phiên bản cao cấp nhất Xforce Ultimate chưa niêm yết giá bán.

Mitsubishi Xforce kỳ vọng sẽ trở thành "làn gió mới" ở phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam Đình Tuyên

Định vị ở phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ (B-SUV) tại Việt Nam, Mitsubishi Xforce cạnh tranh trực tiếp với hàng loạt đối thủ như Toyota Yaris Cross, Honda HR-V, Mazda CX-3, Nissan Kicks, Hyundai Creta, Kia Seltos...

Theo nhận định ban đầu của nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, Xforce sở hữu ưu thế về kiểu dáng với ngoại hình mạnh mẽ, hiện đại nhờ kế thừa ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield của hãng xe Nhật Bản. Những điểm nhấn đáng chú ý về diện mạo xe có thể kể đến như cụm đèn chiếu sáng T-Shape, kết hợp cùng đèn LED ban ngày tạo hình chữ L. Trong khi cụm đèn hậu LED phía sau cũng có thiết kế T-Shape đồng bộ với thiết kế đèn pha. Hông xe Mitsubishi Xforce 2024 thiết kế thể thao, đi kèm với mâm xe kích thước lớn, lên đến 18 inch.

Bên cạnh đó, tân binh Xforce cũng có thêm một số ưu thế cạnh tranh như kích thước vượt trội với chiều dài tổng thể ở mức 4.390 mm (nhỉnh hơn hầu hết đối thủ), khoảng sáng gầm lên đến 222 mm, ngang ngửa nhiều mẫu xe SUV hạng D; kết hợp với thiết kế góc tới 21 độ và góc thoát 30,5 độ giúp Xforce vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình, kể cả khi cần vượt qua các đoạn lề đường cao.

Xforce nổi bật với thiết kế mạnh mẽ, năng động hướng đến khách hàng trẻ tuổi Đình Tuyên

Bên trong ca-bin, mẫu SUV đô thị nhà Mitsubishi cũng cho thấy sự vượt trội khi sở hữu nhiều trang bị "hàng hiếm" so với các mẫu xe cùng phân khúc. Đáng kể có cụm màn hình giải trí liền khối 12,3 inch có khả năng tùy biến nhiều giao diện và hiển thị cùng lúc nhiều thông tin, kết hợp cùng màn hình thông tin kỹ thuật 8 inch; ghế ngồi điều chỉnh được 8 mức ngả lưng, bảng điều khiển trung tâm sử dụng chất liệu vải mélange sang trọng, đồng thời chống bám bẩn.

Đặc biệt, Mitsubishi Xforce là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc trang bị hệ thống âm thanh cao cấp của Yamaha, bao gồm 8 loa, có thể tùy chọn nhạc theo sở thích và tâm trạng với 4 chế độ âm thanh khác nhau, gồm Lively, Signature, Powerful và Relaxing.

Mitsubishi Xforce sở hữu nhiều trang bị tiện ích hàng đầu phân khúc SUV đô thị Đình Tuyên

Ở khả năng vận hành, cả 4 phiên bản của Mitsubishi Xforce đều sử dụng động cơ 1.5 Mivec, 4 xi-lanh, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đáng chú ý, một điểm cộng ở chế độ vận hành của Xforce không thể không kể đến là trang bị đa dạng chế độ lái, gồm đường bình thường, đường ngập nước, đường sỏi đá, đường bùn lầy) cho phép người lái tùy chọn theo điều kiện đường thực tế. Trong đó, chế độ lái "đường ngập nước" lần đầu tiên được Mitsubishi trang bị trên Xforce, giúp người lái dễ dàng kiểm soát khi lái xe trong điều kiện trời mưa hay trơn trượt.

Ngoài ra, Xforce cũng được Mitsubishi "hào phóng" bố trí hàng loạt công nghệ an toàn cao cấp. Nổi bật nhất có gói an toàn cao cấp Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS), hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp và điều khiển hành trình thích ứng giúp duy trì an toàn trong suốt hành trình, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe…

Tiếp bước "đàn anh" Xpander?

Lần đầu tung ra thị trường Việt Nam, nhưng Mitsubishi Xforce không còn là xa lạ với khách Việt. Bởi lẽ, trước khi bản thương mại chính thức "lên kệ", hãng xe Nhật Bản cũng đã chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên để trình làng bản XFC Concept vào tháng 10.2022. Điều này cho thấy, Mitsubishi đặt rất nhiều kỳ vọng vào Xforce.

"Át chủ bài" Xforce được Mitsubishi đặt kỳ vọng sẽ thành công như "đàn anh" Xpander

Đình Tuyên

Và thực tế, nhìn vào kiểu dáng thiết kế, danh sách trang bị tiện nghi, công nghệ; rõ ràng hãng xe Nhật Bản có cơ sở để tự tin vào khả năng cạnh tranh của Mitsubishi Xforce. Tuy nhiên, liệu mẫu xe này có thể đạt tới thành công tuyệt đối như "đàn anh" Xpander đã làm được 5 năm trước, xem ra vẫn còn quá sớm để trả lời. Bởi, khác với phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ ở thời điểm 2018 vẫn còn quá "sơ khai"; phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam những năm qua luôn là "chiến địa" chứng kiến sự cạnh tranh không khoan nhượng.