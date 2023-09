Mitsubishi Xforce thiếu tính năng khiến nhiều người 'lăn tăn'?

Sắp mở bán nhưng nhiều người dùng vẫn đang do dự khi trực tiếp "mục sở thị" Mitsubishi Xforce trưng bày tại Triển lãm ô tô GIIAS 2023 diễn ra tại Indonesia vừa qua. Theo đó, một số tính năng và trang bị trên xe không đa dạng, phong phú như Toyota Yaris Cross đã tung ra thị trường.

Mitsubishi Xforce không có tùy chọn động cơ hybrid như Toyota Yaris Cross

Trên Mitsubishi Xforce trưng bày tại Triển lãm ô tô GIIAS 2023 không có phiên bản động cơ tăng áp như Kia Seltos, cũng như hệ thống hybrid như Toyota Yaris Cross đã trình làng thị trường Việt Nam. Người mua chỉ có duy nhất tùy chọn động cơ hút khí tự nhiên 1.5 lít đi kèm với hộp số tự động vô cấp CVT như Mitsubishi Xpander. Về vấn đề này, quan điểm của hãng xe Nhật Bản cho rằng, việc có thêm động cơ tăng áp hay truyền động xăng - điện hybrid là không cần thiết tại thị trường Đông Nam Á.

Vấn đề động cơ có thể bỏ qua bởi đây là mẫu xe hướng đến sự thực dụng và tiện lợi để di chuyển hàng ngày, tuy vậy có những thiếu sót khác trên Mitsubishi Xforce mà hãng xe Nhật Bản không nên ngó lơ, đó là các trang bị an toàn và hỗ trợ người lái. Cụ thể, dù trang bị một số tính năng an toàn cao cấp như 6 túi khí, cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm sau, xe vẫn thiếu vắng những công nghệ như ga tự động thích ứng (Adaptive Cruise Control) hay gói công nghệ an toàn chủ động như trên Toyota Yaris Cross.

Trên mẫu xe đối thủ Toyota Yaris Cross hiện đã trang bị tính năng Toyota Safety Sense gồm có hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), hỗ trợ giữ làn đường (LKC), đèn chiếu xa tự động (AHB), kiểm soát hành trình chủ động (ACC), cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA), kiểm soát vận hành chân ga (PMC).

Mitsubishi Xforce thiếu vắng ga tự động thích ứng và gói hỗ trợ lái

Xác nhận với giới truyền thông khu vực tại "xứ vạn đảo", chuyên viên kỹ thuật sản phẩm Mitsubishi - Masahiro Ito cho biết, họ sẽ bổ sung thêm các công nghệ/trang bị an toàn và hỗ trợ người lái cho Xforce. Thời gian bổ sung tạm thời chưa rõ.

Khả năng bản thương mại sắp mở bán của Mitsubishi Xforce sẽ bổ sung khi xe trưng bày tại Triển lãm ô tô GIIAS 2023 vừa rồi có xuất hiện radar lắp tại tản nhiệt trước trong khi các bản thường không có. Đây là dấu hiệu có thể cho thấy, hãng đã có thử nghiệm từ trước và dàn trang bị an toàn có thể sớm được bổ sung sau ngày xe ra mắt.

Dù vậy, nhiều khách hàng không có nhu cầu quá cao về trang bị và công nghệ vẫn muốn một chiếc xe "đơn giản" như Mitsubishi Xforce. Chưa kể, nếu có quá nhiều tính năng sẽ khiến giá bán đội lên cao.