Xe SUV 7 chỗ tại Việt Nam tiếp tục đua giảm giá bán đầu năm 2024

Sau những lần cận tranh, đại hạ giá để đua doanh số trong năm 2023, bước sang giai đoạn đầu năm 2024 cuộc đua giảm giá ở phân khúc ô tô SUV 7 chỗ tại Việt Nam tiếp tục diễn ra khi hầu hết các mẫu mã đều được nhà sản xuất, phân phối ưu đãi để chạy đà doanh số.

Toyota Fotuner được cải tiến, hạ giá bán

Tương tự năm 2023, bước sang năm 2024 phân khúc xe SUV 7 chỗ, khung gầm rời tại tại Việt Nam vẫn là cuộc cạnh tranh giữa 4 cái tên gồm Ford Everest, Toyota Fotuner, Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X. Phần lớn các mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc và đang được nhà phân phối giảm giá bán ngay trong tháng 1.2024 thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Trong số này, Toyota Fotuner đang tạo sự chú ý khi vừa được Toyota Việt Nam (TMV) tung ra thị trường bản nâng cấp, đồng thời điều chỉnh giá niêm yết. Cụ thể, mẫu SUV 7 chỗ này được TMV cải tiến nhẹ về trang bị, trong khi kiểu dáng, thiết kế giữ nguyên. Toyota không còn phân phối 2 phiên bản số sàn (2.4 MT 4x2 và 2.8 AT 4x4) trên Fortuner 2024. Thay vào đó, hãng xe Nhật Bản chỉ giữ lại 5 lựa chọn cho khách hàng, bao gồm Fortuner 2.4 AT 4x2, Fortuner 2.7 AT 4x2, Fortuner 2.4 AT 4x4, Legender Fortuner 2.4 AT 4x4 và Legender Fortuner 2.8 AT 4x4. Giá bán mẫu SUV này cũng điều chỉnh giảm, từ 1,055 - 1,350 tỉ đồng; thấp hơn 64 - 120 triệu đồng so với bản tiền nhiệm.

Các phiên bản Ford Everest được hãng xe Mỹ áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ

Chỉ vài ngày sau khi thông tin về bản nâng cấp của Toyota Fotuner được TMV công bố, Ford Việt Nam lập tức có động thái đáp trả khi công bố chương trình ưu đãi mới trong tháng 1.2024 cho những khách hàng mua Ford Everest. Theo đó, các phiên bản Ford Everest được hãng xe Mỹ áp dụng chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Ford Everest tại Việt Nam hiện có 5 phiên bản với giá bán từ 1,099 - 1,499 tỉ đồng. Với chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ nhà phân phối, khách hàng mua mẫu Everest trong tháng 1.2024 sẽ tiết kiệm được khoảng 55 - 75 triệu đồng.

Tương tự Ford Everest, hai phiên bản máy dầu của Mitsubishi Pajero Sport cũng đang được Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách mua xe trong tháng đầu năm 2024. Theo đó, khách mua Mitsubishi Pajero Sport máy dầu sẽ được hỗ trợ từ 56,5 - 68,5 triệu đồng, tùy phiên bản. Ngoài ra, MMV còn tặng khách hàng mua Pajero Sport máy dầu 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá gần 20 triệu đồng.

Isuzu mu-X vẫn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách mua xe như những tháng trước đây

Mẫu xe còn lại trong phân khúc này là mu-X chưa được Isuzu Việt Nam công bố ưu đãi, giảm giá nhưng tại các đại lý phân phối, mẫu xe này vẫn được áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách mua xe như những tháng trước đây.

Kết thúc năm 2023 vừa qua, doanh số bán xe SUV 7 chỗ, khung gầm rời tại tại Việt Nam đạt khoảng 14.000 xe, trong đó Ford Everest là mẫu xe bán chạy nhất.