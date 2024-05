THACO tiếp tục điều chỉnh giá xe Kia, Seltos tăng 10 triệu đồng

Giá bán các phiên bản, mẫu mã ô tô Kia tại Việt Nam thời gian gần đây liên tục biến động khi Trường Hải (THACO AUTO) - đơn vị lắp ráp, phân phối xe Kia tại Việt Nam liên tiếp thực hiện các đợt điều chỉnh. THACO AUTO mới đây công bố mức giá mới với một số phiên bản, mẫu mã xe Kia tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 10.5.

Phiên bản Kia Seltos Premium tăng giá 10 triệu đồng, qua đó nâng mức giá đề xuất lên 749 triệu đồng Bá Hùng

Cụ thể, phiên bản Kia Seltos Premium có giá bán tăng 10 triệu đồng, qua đó nâng mức giá đề xuất lên 749 triệu đồng. Trước đó, tại thời điểm tung bản nâng cấp của Seltos 2024 ra thị trường, bản Seltos Premium chốt giá 739 triệu đồng. Cùng tăng giá với Seltos Premium trong đợt điều chỉnh này còn có Kia Carnival 2.2D Signature 7S, với mức tăng 20 triệu đồng, nâng giá bán mẫu xe này lên mức 1,409 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, THACO AUTO cũng giảm giá một loạt mẫu xe Kia như Soluto, Sonet, K3 và Sorento. Trong đó, phiên bản Kia Sonet 1.5 Deluxe có giá mới 519 triệu đồng, giảm 5 triệu đồng so với trước đây. Phiên bản AT Luxury của mẫu sedan hạng B - Kia Soluto cũng được giảm giá 8 triệu đồng, về mức 454 triệu đồng.

Mức điều chỉnh giá bán một số mẫu mã, phiên bản xe Kia tại Việt Nam từ ngày 10.5

Đáng chú ý, sau một thời gian bán khá chậm, các phiên bản Kia K3 gồm 1.6 Turbo và 2.0 AT Premium cũng được THACO AUTO điều chỉnh giá theo hướng giảm 20 triệu đồng. Với mức giảm này, Kia K3 2.0 AT Premium có giá 619 triệu đồng, trong khi bản K3 1.6 Turbo có giá 714 triệu đồng. Trong vòng 2 năm trở lại đây, doanh số bán Kia K3 luôn thấp hơn mẫu Mazda3 - cũng do THACO AUTO lắp ráp phân phối tại Việt Nam.

Mức giảm 20 triệu đồng cũng được THACO AUTO áp dụng với mẫu Kia Sorento, gồm các phiên bản gồm 2.5G Signature 7S, 2.5G Signature 6S và 2.5G Premium. Cụ thể, các phiên bản này có giá mới từ ngày 10.5 ở mức 1,014 tỉ đồng với bản 2.5G Premium; bản 2.5G Signature 6S và 2.5G Signature 7S có giá 1,114 tỉ đồng.

Giá Kia Carnival 2.2D Signature 7S tăng 20 triệu đồng

Sau 4 tháng đầu năm 2024, Kia vẫn đang là một trong những thương hiệu ô tô hút khách nhất Việt Nam với tổng doanh số bán đạt 8.818 xe, tuy nhiên vẫn thấp hơn tới 22% so với cùng kỳ năm ngoái.