THACO tăng giá niêm yết Kia Seltos, K3 tại Việt Nam

THACO (Trường Hải) vừa công bố bảng giá mới cho hàng loạt mẫu xe. Hầu hết các mẫu xe mang 2 thương hiệu Mazda và Kia đều giảm giá, riêng đối với 2 dòng xe Kia Seltos mà Kia K3 lại có mức giá tăng nhẹ. Đây là điều khó hiểu trong bối cảnh thị trường ảm đạm, hầu hết các hãng xe đều đang phải "cắt lãi" để thanh lý xe tồn.

Kia Seltos ngược dòng tăng giá giữa thị trường ảm đạm

Cụ thể, đối với dòng Kia K3, bản 1.6 MT Deluxe của xe tăng giá 10 triệu lên 549 triệu đồng. Phiên bản 1.6 Turbo GT tăng 14 triệu lên 739 triệu đồng. Tuy nhiên, 3 phiên bản còn lại bao gồm 1.6 AT Luxury, 1.6 AT Premium và 2.0 AT Premium lại có mức giảm 10 - 14 triệu đồng, xuống còn lần lượt 585 triệu, 619 triệu và 649 triệu đồng.



Dòng xe SUV hạng B Kia Seltos không giảm giá mà lại tăng giá bán ở 2 phiên bản 1.4 lít Turbo X-Line và 1.4 lít Turbo GT-Line. Mức giá tương ứng của 2 phiên bản này là 714 - 724 triệu đồng, đều tăng 5 triệu đồng. Đây là 2 phiên bản mới ra mắt của Kia Seltos, các biến thể còn lại hiện vẫn đang giữ nguyên mức giá cũ.

Động thái này của THACO tương đối khó hiểu khi ở chiều ngược lại, thương hiệu Mazda lại giảm giá dòng xe Mazda CX-30 xuống dưới 700 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, nghĩa là sẽ rẻ hơn cả Kia Seltos. Trong khi đó tại thị trường quốc tế, Mazda CX-30 là dòng xe crossover cao cấp hơn mẫu xe đến từ Hàn Quốc và định giá bán cao hơn.

Kia K3 khá ăn khách trong phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt Nam

Dù tự tin tăng giá nhẹ cho Kia Seltos nhưng sắp tới, với sự góp mặt của nhiều dòng xe mới như Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce chuẩn bị tung ra thị trường Việt Nam, vị thế của Kia Seltos sẽ phần nào bị đe dọa. Chưa kể, Kia Seltos tại thị trường Hàn Quốc hiện tại cũng đã có bản nâng cấp, tâm lý người mua sẽ chờ đợi mẫu xe mới đưa về nước, chưa vội "xuống tiền" mua bản hiện tại.

Các mẫu xe Kia Seltos và Kia K3 được điều chỉnh tăng giá ở một số phiên bản cho thấy 2 dòng xe này vẫn khá ăn khách, đáp ứng được kỳ vọng của hãng xe trong bối cảnh thị trường ảm đạm.