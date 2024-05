Phiên bản Kia Seltos 'xịn' nhất Việt Nam chốt giá 799 triệu có gì nổi bật?

Sau gần một tháng trình làng bản nâng cấp Kia Seltos 2024 với 4 phiên bản nhưng chỉ công bố giá bán 3 phiên bản 1.5 AT, 1.5 Luxury, 1.5 Premium. Mới đây, Trường Hải (THACO AUTO) vừa "chốt" giá Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line 2024 - phiên bản "xịn" nhất với nhiều trang bị nhất của dòng SUV cỡ nhỏ này.



Trường Hải (THACO AUTO) chốt giá bán bản Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line 2024 ở mức 799 triệu đồng



Theo đó, Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line 2024 có giá niêm yết 799 triệu đồng, cao hơn 60 triệu đồng so với bản Seltos 1.5 Premium và cao hơn tới 200 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn (Seltos 1.5 AT). Bên cạnh đó, xét ở phân khúc SUV cỡ nhỏ hạng B, giá bán Seltos 1.5 Turbo GT-Line cao hơn tới 100 triệu đồng so với bản Hyundai Creta cao cấp 1.5L (699 triệu đồng); cao hơn 34 triệu đồng so với Toyota Yaris Cross HEV (765 triệu đồng) và thấp hơn 72 triệu đồng so với Honda HR-V RS (871 triệu đồng). Trong khi bản cao nhất của Mitsubishi Xforce vẫn chưa công bố giá bán.

Giá cao nhất trong danh mục sản phẩm Seltos tại Việt Nam, Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line 2024 cũng sở hữu nhiều trang bị tính năng và cảm giác lái thể thao hơn. Cụ thể, so với các phiên bản Seltos còn lại chỉ trang bị động cơ Smartstream 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực. Bản Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line 2024 dùng động cơ tăng áp Smartstream 1.5L Turbo cho công suất tối đa lên tới 158 mã lực tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 253 Nm tại vòng tua 1.500 - 3.500 vòng/phút. Động cơ này kết hợp hộp số tự động 7 cấp DCT.

Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line 2024 dùng động cơ tăng áp Smartstream 1.5L Turbo cho công suất tối đa lên tới 158 mã lực

Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line 2024 còn có hệ thống chiếu sáng tự động (HBA), điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường (LKA), cảnh báo và hỗ trợ theo làn (LFA), cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa xe (SEW), cảnh báo người lái mất tập trung (DAW)… Những tính năng này không có trên các phiên bản Seltos còn lại.

Ngoài ra, Seltos 1.5 Turbo GT-Line 2024 cũng có các trang bị như gạt mưa tự động, lẫy chuyển số, màn hình HUD, tính năng Kia Connect, sạc không dây và tính năng hỗ trợ giới hạn tốc độ (MSLA)… như bản Seltos 1.5 Premium.

Với hàng loạt trang bị tiện nghi, an toàn cùng động cơ mạnh mẽ… Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line 2024 là phiên bản hướng đến nhóm khách hàng thích một chiếc SUV cỡ nhỏ nhiều trang bị, công nghệ và động cơ "khoẻ" có cảm giác lái phấn khích hơn.