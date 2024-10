Honda triệu hồi 720.000 xe vì lỗi bơm xăng, có cả bản hybrid

Chỉ trong một tuần, Honda đã phải đưa ra hai lệnh triệu hồi lớn, ảnh hưởng đến nhiều dòng xe bán chạy như Civic và CR-V. Cụ thể, đợt triệu hồi mới nhất liên quan đến lỗi bơm áp suất cao có khả năng bị nứt bên trong, dẫn đến rò rỉ nhiên liệu và có nguy cơ gây hỏa hoạn.

Các dòng xe bị ảnh hưởng bao gồm Honda Accord và Accord Hybrid (năm sản xuất 2023 - 2024), Honda Civic Sedan và Civic Sedan Hybrid (năm 2025), cùng với Honda CR-V Hybrid (năm 2023 - 2025). Một dấu hiệu cho thấy xe có khả năng bị lỗi là khi người lái nhận thấy mùi xăng xuất hiện khi xe đứng yên hoặc đang di chuyển.

Honda CR-V bản hybrid cũng bị triệu hồi tại Mỹ

Honda khuyến cáo người dùng hãy chú ý đến những biểu hiện bất thường ngay từ khi xe còn chưa vận hành. Điều này không chỉ làm cho chủ xe lo lắng mà còn đặt ra những câu hỏi về an toàn của các mẫu xe đã được coi là biểu tượng của thương hiệu.



Điều đáng chú ý là dù chưa có báo cáo nào ghi nhận tai nạn hay thương tích từ sự cố này, Honda vẫn quyết định tiến hành triệu hồi tự nguyện để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho khách hàng. Thông báo chính thức sẽ được gửi đến những chủ xe trong tháng 12, và tất cả đều được hứa hẹn sẽ được thay thế bơm nhiên liệu miễn phí.

Đây không phải là lần đầu tiên Honda rơi vào tình huống này. Chỉ trước đây ít ngày, hãng xe Nhật Bản đã thông báo về việc triệu hồi 1,7 triệu ô tô thuộc nhiều dòng, từ Civic, Civic Type R, CR-V đến HR-V và Acura Integra, nhằm sửa chữa lỗi trong hệ thống lái.

Không chỉ dừng lại ở đó, Honda còn đang phải đối mặt với sự hoài nghi từ phía thị trường khi một cuộc điều tra do Cục An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) bắt đầu từ tháng 4 vẫn đang diễn ra. Hơn 3 triệu xe Accord và CR-V đang được xem xét do những vấn đề tiềm ẩn liên quan đến hệ thống phanh khẩn cấp. Với 31 vụ tai nạn và 58 trường hợp chấn thương đã được ghi nhận, cuộc điều tra này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của hãng.

Tương lai đang đòi hỏi Honda phải có những bước đi mạnh mẽ và hiệu quả để vượt qua những "cơn bão" hiện tại trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh và khốc liệt.