Mazda3 hút khách nhất phân khúc sedan hạng C dưới 900 triệu, doanh số Kia K3 giảm

Cùng với dòng sedan hạng B, phân khúc sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam tiếp tục duy trì được mạch tăng trưởng doanh số trong tháng 10.2024 dù tốc độ tăng chậm lại so với tháng 9.2024. Cục diện cạnh tranh giữa các mẫu xe thuộc phân khúc này vẫn không có sự thay đổi với lợi thế nghiêng về các mẫu xe lắp ráp trong nước như Mazda3, Kia K3, Hyundai Elantra…

Lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C dưới 900 triệu đồng tăng hơn 30%

Báo cáo bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor cập nhật mới đây cho thấy, trong tháng 10.2024 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 1.381 xe, tăng 124 xe, tương đương 9% so với tháng 9.2024.

Như vậy đây là tháng thứ hai liên tiếp phân khúc này duy trì được nhịp tăng trưởng dù kết quả cho thấy, tốc độ tăng trưởng doanh số không còn mạnh mẽ như tháng 9.2024. Đây cũng là tình trạng chung của thị trường ô tô Việt Nam khi bước sang tháng thứ hai liên tiếp chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô trong nước có hiệu lực.

Với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ được Chính phủ ban hành thông qua Nghị định 109/2024/NP-CĐ, ở phân khúc này các dòng xe lắp ráp trong nước tiếp tục cho thấy sự áp đảo về mặt doanh số. Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận rằng, nỗ lực triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá xe của một số nhà sản xuất, phân phối đã góp phần giúp phân khúc sedan hạng C lần đầu tiên trong năm 2024 đạt doanh số trên 1.300 xe. Dù vậy, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng bán ra trong tháng 10.2024 vẫn giảm 40 xe tương đương 2,9%.

Mazda3 cũng cố ngôi đầu, Kia K3 đi ngược xu hướng thị trường

Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA cũng như TC Motor cho thấy, trong tháng 10.2024, ngoại trừ Kia K3 sụt giảm, doanh số bán của tất cả các mẫu sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng còn lại tại Việt Nam đều tăng trưởng.

Trong đó, Mazda3 dẫn đầu với 676 xe bán ra, tăng 94 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là mẫu xe có tốc độ tăng trưởng doanh số cao nhất ở phân khúc sedan hạng C. Ngoài kiểu dáng thiết kế, công nghệ… danh tiếng cũng như giá bán hấp dẫn cũng là những yếu tố giúp Mazda3 tạo được sức hút hàng đầu phân khúc sedan hạng C.

Kia K3 vẫn xếp ở vị trí thứ hai, tuy nhiên so với tháng trước đó lượng xe Kia K3 bán ra chỉ đạt 381 xe, giảm 62 xe. Đây cũng là mẫu xe duy nhất ở phân khúc sedan hạng C ghi nhận doanh số bán hàng sụt giảm trong tháng 10.2024. Hyundai Elantra đạt doanh số bán 218 xe, tăng 47 xe so với tháng 9.2024.

Doanh số bán các mẫu ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Trong khi đó, hai vị trí cuối cùng ở phân khúc này vẫn thuộc về bộ đôi, Toyota Corolla Altis và Honda Civic. Cả hai mẫu xe này đều có bước tiến về mặt doanh số nhưng đạt chưa tới 60 xe trong tháng 10.2024. Với kết quả này, phân khúc sedan hạng C tiếp tục không còn mẫu mã nào có thể chen chân vào top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Trái lại, Honda Civic, Toyota Corolla Altis còn thuộc hàng xe bán ít nhất thị trường.

Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đạt 9.869 xe, thấp hơn 2.083 xe, tương đương 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Mazda3 đang tạm dẫn đầu với tổng doanh số đạt 4.074 xe, bỏ xa các đối thủ bám đuổi như Kia K3 (2.973 xe) hay Hyundai Elantra (1.477 xe).