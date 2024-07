Người Việt giảm mua ô tô sedan

Từng được xem là lựa chọn hàng đầu của khách hàng mua ô tô tại Việt Nam nhưng thời gian gần đây dòng ô tô sedan đang dần đánh mất vị thế khi các thương hiệu ô tô thay đổi, bổ sung về danh mục sản phẩm, thị hiếu người tiêu dùng theo đó cũng có sự chuyển dịch.



Nếu như cách đây khoảng 5 năm, phần lớn những người mua ô tô, đặc biệt nhóm khách hàng mua xe lần đầu thường cân nhắc lựa chọn các mẫu mã ô tô thuộc dòng sedan, thì hiện nay sự lựa chọn đã dần hướng sang những phân khúc khác như Crossover 5 chỗ, SUV hay MPV.

Dòng xe sedan tại Việt Nam không còn được khách hàng ưa chuộng như trước đây Bá Hùng

Lựa chọn mua chiếc ô tô đầu tiên với mức tài chính khoảng 750 triệu đồng, sau khi cân nhắc nhiều dòng xe, mẫu mã khác nhau, cuối cùng gia đình anh Lê Hoàng Sơn ngụ Cát Lái, TP.Thủ Đức, TP.HCM đã quyết định chọn chiếc Mitsubishi Xpander. Lý giải về quyết định này anh Sơn cho biết: "Dù gia đình mới chỉ có một con nhỏ gần 3 tuổi, không cần một chiếc xe phải chở được nhiều người nhưng tôi vẫn thích một chiếc MPV 5+2 chỗ như Xpander hơn là những dòng sedan gầm thấp vốn thiết kế lịch lãm, vận hành đầm chắc nhưng lại khá hạn chế về không gian. So với sedan, dòng xe gầm cao như SUV đô thị hay MPV có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng hơn trong các trường hợp cần chở thêm người hay nhiều hành lý".

Tương tự gia đình anh Sơn, chị Hoàng Tố Linh, đang làm việc cho một công ty tài chính ở quận 3, TP.HCM cũng chọn chiếc Kia Sonet để đi lại hàng ngày. Chị Linh cho biết: "Trước đây, với tầm tiền 650 triệu đồng rất khó mua được ô tô mới gầm cao, nhưng hiện nay thị trường đã có rất nhiều lựa chọn. Bản thân tôi dù là phụ nữ nhưng vẫn thích lái ô tô gầm cao hơn xe gầm thấp như sedan".

Người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam khi chọn mua xe đang dần hướng sự lựa chọn sang những phân khúc khác thay vì dòng sedan truyền thống Bá Hùng

Thực tế trong vòng 3 năm trở lại đây, không ít người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam khi chọn mua xe đang dần hướng sự lựa chọn sang những phân khúc khác như Crossover 5 chỗ, SUV hay MPV thay vì dòng sedan truyền thống.

Sự thay đổi này cùng với việc nhiều thương hiệu ô tô đang tập trung phát triển các sản phẩm mới thuộc các phân khúc xe đa dụng, gầm cao để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng… khiến cho doanh số dòng ô tô sedan liên tiếp sụt giảm.

Doanh số ô tô sedan Nửa đầu năm 2022 52250 Nửa đầu năm 2023 24117 Nửa đầu năm 2024 17946

Năm 2022, thời điểm thị trường ô tô lập kỷ lục doanh số với gần 500.000 bán ra, doanh số của riêng dòng xe sedan đã chiếm gần 100.000 xe. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, lượng xe sedan bán ra đã giảm khoảng 50%. Mới đây, số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số ô tô sedan nói chung chỉ mới đạt 17.946 xe, giảm gần 6.200 xe tương đương 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA cũng như TC Motor – đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam cho thấy, hầu hết các dòng sedan như sedan hạng B, hạng C, hạng D đều giảm mạnh doanh số trong nửa đầu năm 2024. Trong đó, sedan hạng B - dòng xe có tầm giá dưới 600 triệu đồng vốn bán chạy nhất Việt Nam cũng sụt giảm gần 30% doanh số bán so với năm 2022. Sedan hạng C chỉ đạt 5.369 xe, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, phân khúc sedan hạng D với các mẫu mã như Honda Accord, Toyota Camry, Kia K5 hay Mazda6 đang mất dần vị thế. Tổng doanh số bán các mẫu xe thuộc phân khúc này trong nửa đầu năm 2024 chỉ đạt hơn 1.000 xe.

Kết thúc nửa đầu năm 2024, trong số các dòng ô tô đang phân phối trên thị trường, lượng tiêu thụ ô tô sedan chỉ xếp thứ ba, sau dòng SUV (đạt 30.419 xe) và MPV (đạt 19.998 xe).

Thực tế, một bộ phận khách mua ô tô tại Việt Nam vẫn chọn xe sedan vì thiết kế thời trang, tính tiện nghi cùng sự linh hoạt trong vận hành và nhất là giá bán dễ tiếp cận (nhất là các dòng sedan hạng B, hạng C). Tuy nhiên, việc thị trường ô tô ngày càng đa dạng, với sự nở rộ của các dòng xe gầm cao như SUV đô thị, crossover hay xe MPV có mức giá khá cạnh tranh… đã khiến thị phần của dòng ô tô sedan bị thu hẹp dần.