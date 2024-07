Vì sao người mua ô tô cũ thường dùng tay gõ nhẹ vào thân xe?

Bên cạnh việc kiểm tra khoang máy, tình trạng ngoại nội thất cùng các chi tiết khác… nhiều người khi đi xem, kiểm tra ô tô cũ để chọn mua thường dùng tay gõ nhẹ vào các vị trí khác nhau trên thân xe. Cho dù đó là mui xe phía trước, nắp ca-pô, tất cả các cửa xe, chắn bùn trước, say hay thậm chí là nóc ô tô.



Điều này khiến không ít chủ xe thắc mắc, việc gõ như vậy để làm gì và giúp người kiểm tra xe nhận biết được điều gì về chiếc xe (!?).

Nhiều người khi đi xem, kiểm tra ô tô cũ để chọn mua thường dùng tay gõ nhẹ vào các vị trí khác nhau trên thân xe B.H

Thực tế, việc kiểm tra một chiếc ô tô đã qua sử dụng khá phức tạp, do đó đòi hỏi người xem, kiểm tra xe phải tinh ý. Không chỉ quan sát chiếc xe bằng mắt thường mà còn phải nghe bằng âm thanh để biết được chiếc xe đã từng bị va chạm, tai nạn được sửa chữa lại hay không.

Anh Trần Xuân Quyền, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc mua bán ô tô đã qua sử dụng cho biết, đối với xe bị tai nạn hoặc thân xe bị ăn mòn do rỉ sét. Thợ sửa xe tại các gara có thể khắc phục bằng cách sử dụng "bột bả", tương tự như đất sét, để sửa chữa bề mặt bị hư hỏng và trả lại độ mịn ban đầu. Sau đó phun sơn và sơn thêm một lớp sơn mài khác để tạo độ bóng.

Khi gõ nhẹ vào các vị trí khác nhau trên bề mặt thân xe, những vị trí, khu vực được sơn lại sẽ tạo ra âm thanh khác B.H

Tuy nhiên, chính điều này khiến độ dày của bề mặt thân xe được tu sửa sẽ tăng dần so với trước đó. Do đó, khi gõ nhẹ vào các vị trí khác nhau trên bề mặt thân xe, những vị trí, khu vực được sơn lại sẽ tạo ra âm thanh khác. Đây là lý do tại sao, những người chuyên xem, kiểm tra ô tô cũ để mua lại thường dùng tay gõ nhẹ vào thân xe khi kiểm tra xe.

Cụ thể, nếu ô tô cũ chưa từng được sơn lại, khi gõ tay vào các vị trí khác nhau trên thân xe âm thanh tạo ra sẽ trong hơn và có một sự cộng hưởng nhẹ. Mặt khác, nếu âm thanh tạo ra bị rè và không cộng hưởng chứng tỏ vị trí đó dày hơn các bộ còn lại và có thể đã được sơn lại.

Ô tô từng bị tai nạn hoặc thân xe bị ăn mòn do rỉ sét, các garage có thể khắc phục bằng cách sử dụng "bột bả", tương tự như đất sét, để sửa chữa bề mặt bị hư hỏng

Dù vậy, theo anh Xuân Quyền, việc kiểm tra tình trạng ô tô cũ bằng cách gõ nhẹ vào các vị trí khác nhau trên thân xe chỉ dễ phát hiện với các bộ phận làm bằng tôn, thép. Trong khi các bộ phận được làm từ sợi hoặc nhựa như cản trước, cản sau… âm thanh sẽ bị rè hơn các bộ phận bằng thép. Do đó,khó có thể phân biệt được nó đã từng được sơn hay chưa.

Ngoài việc gõ để nghe âm thanh bề mặt thân xe, để xác định được chiếc ô tô cũ đã từng được sơn sửa, cải tạo lại… người xem, kiểm tra xe cũng cần dựa vào các yếu tố khác như xem tình trạng bề mặt thân xe, các mối nối, ốc siết...