Giảm giá xả hàng, Hyundai Accent hút khách nhất sedan hạng B tại Việt Nam

Hyundai Accent đòi lại vị trí dẫn đầu từ tay Toyota Vios

Sự thay đổi của Hyundai Accent trong tháng 5 vừa qua giúp mẫu xe này tìm lại vị thế vốn có ở phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Trong giai đoạn đầu tháng 5.2024 thông tin về sự xuất hiện của Accent thế hệ mới khiến hàng loạt đại lý của Hyundai Thành Công ồ ạt "đại hạ giá, xả hàng" Accent đời cũ với mức giảm lên đến 60 triệu đồng. Điều này ít nhiều tạo sự chú ý, giúp Accent thu hút khách hàng xuống tiền mua mẫu xe này ngay trước khi thế hệ mới xuất hiện vào cuối tháng 5.2024.

Hyundai Accent tại Việt Nam vừa bước sang thế hệ mới B.H

Mức giảm giá hấp dẫn còn góp phần giúp Hyundai Accent đạt doanh số bán 924 xe, tăng 76 xe so với tháng 4.2024, qua đó chính thức đòi lại vị trí số 1 về doanh số bán ở phân khúc sedan hạng B vốn thuộc về Toyota Vios hai tháng trước đó. Mẫu xe Nhật Bản sau một thời gian tưởng như đã tìm lại sức hút, lại tiếp tục cho thấy phong độ mất ổn định về doanh số bán hàng khi chỉ đạt 766 xe, giảm 157 xe so với tháng 4.2024.

Toyota Vios "hụt hơi" trước Hyundai Accent: Nguyên nhân vì đâu?

Các vị trí còn lại vẫn không thay đổi khi Mazda2 với 509 xe bán ra (tăng 82 xe) tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3. Trong khi đó, Honda City dù được nhà sản xuất, đại lý giảm giá bán nhưng doanh số bán tiếp tục sụt giảm về mức 303 xe bán ra, thấp hơn 102 xe so với tháng 4.2024. Mitsubishi Attrage bị đẩy xuống vị trí áp chót khi doanh số bán chỉ tăng 5 xe, đạt mức 213 xe trong tháng 5.2024.

Mẫu cũ giảm giá xả hàng giúp Hyundai Accent tạo sức hút với khách hàng B.H

Lượng tiêu thụ sedan hạng B sụt giảm

Trái với tín hiệu hồi phục của thị trường, phân khúc sedan hạng B lại tiếp tục sụt giảm doanh số. Cụ thể, số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công (HTV) - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam công bố, trong tháng 5.2024 doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng đạt 2.743 xe, giảm 94 xe tương đương 3,3% so với tháng 4.2024, và giảm 596 xe tương đương 18 % so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này chưa tính doanh số bán hàng của mẫu Nissan Almera do nhà phân phối mẫu xe này không công bố.

Bước sụt giảm khó hiểu này một phần xuất phát từ việc phần lớn các mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam hiện nay đang được lắp ráp trong nước. Do đó, thông tin về việc ô tô lắp ráp trong nước sắp được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cũng khiến không ít khách hàng tạm gác lại kế hoạch mua xe. Điều này dẫn đến việc nhiều mẫu xe thuộc phân khúc này đều sụt giảm doanh số bán hàng trong tháng 5.2024. Bên cạnh đó, phải thừa nhận rằng việc một số mẫu mã ở phân khúc sedan hạng B như Mitsubishi Attrage, Suzuki Ciaz… chậm đổi mới ít nhiều làm giảm đi tính cạnh tranh.

Thông tin chi tiết doanh số bán các mẫu ô tô sedan hạng B tại Việt Nam Nguồn: VAMA, HTV

Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam đạt 13.313 xe, giảm 4.968 xe tương đương 27,2% so với cùng kỳ năm 2023. Bắt đầu từ tháng 6.2024, phân khúc này bắt đầu có sự đổi mới khi Hyundai Accent thế hệ mới phân phối ra thị trường, một số mẫu mã khác như Toyota Vios, Nissan Almera được dự báo cũng sẽ được làm mới trong thời gian tới.