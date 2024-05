Sedan hạng B dưới 600 triệu: Toyota Vios lên đỉnh bảng, Mazda2 vượt Honda City

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đứt mạch tăng trưởng, phân khúc sedan hạng B cũng không thể duy trì được đà tăng trưởng doanh số. Bên cạnh đó, bảng xếp hạng doanh số ở phân khúc này cũng có nhiều sự xáo trộn so với những tháng trước đây.

Doanh số sedan hạng B giảm 21,3% trong tháng 4.2024

Được xem là một trong những phân khúc ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam, nhưng trong bối cảnh thị trường liên tục biến động và còn đối diện với không ít khó khăn… lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B cũng bị ảnh hưởng. Sau khi bất ngờ tăng trưởng trong tháng 3.2024, doanh số bán các mẫu xe ở phân khúc này lập tức "hãm phanh".

Sau khi bất ngờ tăng trưởng trong tháng 3.2024, doanh số bán các mẫu xe ở phân khúc này lập tức "hãm phanh" Bá Hùng

Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công (HTV) - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam công bố, trong tháng 4.2024 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng đạt 2.837 xe, giảm 769 xe tương đương 21,3% so với tháng 3.2024, và giảm 832 xe tương đương 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này chưa tính doanh số bán hàng của mẫu Nissan Almera do nhà phân phối mẫu xe này không công bố.

Doanh số Tháng 1.2024 2617 Tháng 1.2024 1511 Tháng 1.2024 3606 Tháng 4.2024 2837

Việc sức mua trên toàn thị trường ô tô suy yếu với mức giảm hơn 10% so với những tháng trước đã chặn đà tăng trưởng của phân khúc ô tô sedan hạng B trong tháng 4.2024 bất chấp nhiều mẫu mã như Hyundai Accent, Toyota Vios, Mazda2, Mitsubishi Attrage… vẫn được ưu đãi, giảm giá bán.

Sức mua trên thị trường ô tô suy yếu với mức giảm hơn 10% so với những tháng trước đã chặn đà tăng trưởng của phân khúc ô tô sedan hạng B trong tháng 4.2024 Bá Hùng

Bên cạnh đó, phần lớn các mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam hiện nay đang được lắp ráp trong nước. Do đó, thông tin về việc ô tô lắp ráp trong nước sắp được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cũng khiến không ít khách hàng tạm gác lại kế hoạch mua xe. Điều này dẫn đến việc hầu hết các mẫu xe thuộc phân khúc này đều sụt giảm doanh số bán hàng trong tháng 4.2024.

Toyota Vios trở lại đỉnh bảng

Thị trường biến động về sức mua, cuộc đua doanh số giữa các mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B cũng có sự xáo trộn. Trong đó, đáng chú ý là sự trở lại của Toyota Vios ở vị trí đỉnh bảng xếp hạng doanh số sedan hạng B tháng 4.2024.

Cụ thể, với 924 xe bán ra trong tháng 4.2024, giảm 11 xe so với tháng 3.2024 nhưng Toyota Vios vẫn xếp ở vị trí dẫn đầu cuộc đua doanh số phân khúc sedan hạng B trong tháng 4.2024. Chính sách ưu đãi, giảm giá bán từ các đại lý chính là yếu tố giúp Toyota Vios hút khách, đồng thời là một trong những mẫu xe có tỉ lệ sụt giảm doanh số thấp nhất ở phân khúc này. Dù vậy, kết thúc 4 tháng đầu năm 2024, tổng lượng tiêu thụ Vios mới tại Việt Nam mới chỉ đạt 2.680 xe, thấp hơn 210 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Vios xếp ở vị trí đỉnh bảng xếp hạng doanh số sedan hạng B tháng 4.2024

Trong khi đó, Hyundai Accent bị đẩy xuống vị trí thứ 2 với 848 xe bán ra, thấp hơn tới 119 xe so với tháng 3.2024. Dù vậy kết thúc 4 tháng đầu năm 2024, Hyundai Accent vẫn đang tạm dẫn đầu cuộc đua đến ngôi vương sedan hạng B bán chạy nhất Việt Nam năm 2024 với tổng cộng gần 3.100 xe bán ra.

Vị trí thứ 3 cũng có sự xáo trộn khi Mazda2 với doanh số bán đạt 427 xe, vượt mặt Honda City (đạt 2.570 xe) vốn là mẫu xe có mức sụt giảm doanh số lớn nhất ở phân khúc này. So với tháng 3.2024, lượng xe Honda City bán ra trong tháng 4.2024 thấp hơn tới 638 xe. Bước sụt giảm này khiến Honda City xếp dưới Toyota Vios về tổng doanh số sau 4 tháng bán hàng đầu năm 2024.

Trong bối cảnh Nissan Almera không được nhà phân phối công bố doanh số bán hàng, hai vị trí cuối bảng xếp hạng vẫn thuộc về Kia Soluto (24 xe) và Suzuki Ciaz (1 xe). Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam đạt 10.570 xe, giảm 4.372 xe tương đương 29,3% so với cùng kỳ năm 2023.