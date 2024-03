Giảm giá 'xả hàng' Honda City hút khách nhất phân khúc sedan hạng B dưới 600 triệu

Sức mua giảm cùng với áp lực cạnh tranh đến từ các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ khiến phân khúc ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng đang mất dần sức hút, doanh số bán liên tiếp giảm mạnh trong những tháng gần đây.



Toyota Vios "hụt hơi" trước Hyundai Accent: Nguyên nhân vì đâu?

Sức mua yếu, doanh số xe sedan hạng B "chạm đáy"

Sau bước chạy đà doanh số không mấy khả quan, sự suy yếu của thị trường trong tháng 2.2024 cùng với hoạt động kinh doanh bị gián đoạn khiến lượng tiêu thụ xe sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tiếp tục "lao dốc".

Tổng doanh số sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng đạt 1.511 xe trong tháng 2.2024 Bá Hùng

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công (HTV) - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam công bố, trong tháng 2.2024 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng đạt 1.511 xe, giảm 1.016 xe tương đương 42,3% so với tháng 1.2024, đồng thời giảm 2.714 xe tương đương 64,3% nếu so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này chưa tính doanh số bán hàng của mẫu Nissan Almera do nhà phân phối mẫu xe này không công bố.

Với chỉ hơn 1.500 xe bán ra, đây là tháng có lượng tiêu thụ xe sedan hạng B đạt mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Thậm chí, con số này còn thấp hơn thời điểm thị trường chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Doanh số Tháng 10.2023 4542 Tháng 11.2023 4973 Tháng 12.2023 8437 Tháng 1.2024 2617 Tháng 2.2024 1511

Như Thanh Niên đã phân tích, nguyên nhân xuất phát từ việc sức mua ô tô trên thị trường đang suy yếu, đã vậy thời gian bán hàng trong tháng 2.2024 còn bị rút ngắn do trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, sự đa dạng trên thị trường ô tô Việt Nam, đặc biệt là sự xuất hiện của dòng xe ô tô gầm cao cỡ nhỏ… khiến sedan hạng B vốn không có nhiều đổi mới trong thời gian gần đây, không còn là lựa chọn hàng đầu với khách hàng mua xe trong tầm giá dưới 600 triệu đồng.

Giảm giá Honda City bán gấp đôi doanh số Toyota Vios

Sức mua suy yếu khiến doanh số bán của nhiều mẫu xe sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam tiếp đà sụt giảm, ngoại trừ Honda City. Mẫu xe hạng B của Honda bất ngờ "ngược dòng" với doanh số bán đạt 640 xe, tăng 158 xe so với tháng 1.2024. Đây cũng là cái tên duy nhất ở phân khúc sedan hạng B duy trì được mức tăng trưởng dương về doanh số.

Cú "ngược dòng" của Honda City chủ yếu đến từ nỗ lực "đại hạ giá, xả hàng" được Honda Việt Nam (HVN) cùng các đại lý áp dụng ngay sau Tết Nguyên đán 2024 Bá Hùng

Cú "ngược dòng" của Honda City chủ yếu đến từ nỗ lực "đại hạ giá, xả hàng" được Honda Việt Nam (HVN) cùng các đại lý áp dụng ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Cụ thể, các phiên bản Honda City đời 2023 được HVN giảm giá qua nhiều hình thức như ưu đãi lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt, quà tặng từ đại lý… với tổng trị giá lên đến hơn 80 triệu đồng.

Trong khi đó, Hyundai Accent không còn giữ được vị trí dẫn đầu khi chỉ đạt 365 xe bán ra trong tháng 2.2023, giảm 551 xe so với tháng 1.2024. Kết quả này không chỉ khiến Hyundai Accent mất vị trí số 1 vào tay Honda City trong tháng 2.2024 mà còn bị mẫu xe Nhật Bản rút ngắn cách biệt doanh số sau 2 tháng đầu năm 2024. Cụ thể, tổng doanh số Hyundai Accent sau 2 tháng đã qua của năm 2024 đạt 1.281 xe, trong khi Honda City đạt 1.122 xe.

Vượt Hyundai Accent, lượng tiêu thụ Honda City còn gấp đôi doanh số Toyota Vios (170 xe) đạt được trong tháng 2.2024. Vua doanh số một thời trên thị trường ô tô Việt Nam không còn duy trì được sức hút vốn có khi thị trường ô tô đang thay đổi. Thậm chí, trong tháng 2 vừa qua, Toyota Vios còn để Mazda2 vượt mặt để chiếm vị trí thứ 3 với 250 xe bán ra, nhiều hơn Vios 80 xe. Trong khi đó, mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan - Mitsubishi Attrage cũng chỉ bán được 67 xe trong tháng 2.2024, xếp trên Kia Soluto. Suzuki Ciaz còn thê thảm hơn khi không bán được chiếc nào trong tháng 2.2024.

Thông tin chi tiết các mẫu sedan hạng B tại Việt Nam Nguồn: VAMA, HTV

Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam đạt 4.128 xe, giảm 2.707 xe tương đương 39,6% so với cùng kỳ năm 2023.