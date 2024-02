Sedan hạng B giá dưới 600 triệu đồng bán chậm tháng đầu năm 2024

Tương tự năm ngoái, phân khúc ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam có khởi đầu khá chậm chạp. Thứ hạng của các mẫu xe cũng có sự xáo trộn ngay trong bước "chạy đà" doanh số năm 2024.



Toyota Vios "hụt hơi" trước Hyundai Accent: Nguyên nhân vì đâu?

Doanh số sedan hạng B đạt chưa tới 2.700 xe

Từng được xem là một trong những phân khúc ô tô hút khách nhất thị trường ô tô Việt Nam, nhưng trong vòng 1 năm trở lại đây, xe sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng đang dần đánh mất sức hút cũng như vị thế. Năm 2023, sức mua giảm khiến nhiều mẫu mã phải giảm giá bán để kiếm khách, sedan hạng B theo đó cũng không còn giữ được vị thế số 1 trên thị trường ô tô Việt Nam.

Tháng 1.2024 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng đạt 2.617 xe, giảm 5.820 xe tương đương 69% so với tháng 12.2023 Bá Hùng

Khi thị trường chững lại, sức mua giảm ngay trong tháng khởi đầu năm 2024, lượng xe sedan hạng B bán ra cũng giảm mạnh. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công (HTV) - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam công bố, trong tháng 1.2024 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng đạt 2.617 xe, giảm 5.820 xe tương đương 69% so với tháng 12.2023, và giảm 2.754 xe tương đương 51,3% so với tháng 1.2023. Kết quả này chưa tính doanh số bán hàng của mẫu Nissan Almera do nhà phân phối mẫu xe này không công bố.

Tuy nhiên, với chưa tới 2.700 xe bán ra trong tháng qua, đây được xem là tháng có doanh số bán thấp nhất của phân khúc này trong những năm qua, bất chấp các nhà sản xuất cũng như đại lý phân phối đã áp dụng hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá.

Bước sang năm 2024, phân khúc ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam hiện có 8 mẫu xe góp mặt, gồm: Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City, Kia Soluto lắp ráp trong nước; các mẫu xe còn lại như Mazda2, Mitsubishi Attrage, Suzuki Ciaz và Nissan Almera là xe nhập khẩu.

Như Thanh Niên đã đề cập, việc sức mua trên thị trường ô tô chững lại ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, thị trường ô tô chịu tác động trước khó khăn chung của nền kinh tế... khiến nhu cầu mua sắm ô tô giảm. Doanh số của phân khúc ô tô hút khách nhất Việt Nam trong những năm qua theo đó cũng khá khiêm tốn ngay trong tháng chạy đà của năm 2024.

Hyundai Accent dẫn đầu, Toyota Vios vẫn trong thế bám đuổi

Trong số 8 mẫu sedan hạng B đang phân phối tại Việt Nam, ngoại trừ Nissan Almera không được công bố số liệu bán hàng, các mẫu xe còn lại đều sụt giảm doanh số.

Trong đó, với 916 xe bán ra, giảm gần 850 xe so với tháng cuối năm 2024 Hyundai Accent vẫn duy trì được vị thế dẫn đầu. Sức hút của mẫu xe này đến từ mẫu mã thiết kế thời trang, nhiều tính năng, công nghệ… Toyota Vios đang nỗ lực tìm lại vị thế sau khi mất ngôi vương, tuy nhiên mẫu xe này cũng chỉ bán được 653 xe trong tháng chạy đà doanh số của năm 2024, giảm tới 2.369 xe so với tháng 12.2023.

Hyundai Accent vẫn duy trì được vị thế dẫn đầu Bá Hùng

Cùng với Hyundai Accent, Toyota Vios và Honda City là ba đại diện ở phân khúc sedan hạng B góp mặt trong Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2024.

Kết quả này cũng giúp Toyota Vios xếp trên Honda City (đạt 482 xe). Trong khi đó, vị trí thứ 4 có sự thay đổi ngay trong tháng 1.2024 khi Mazda2 với sự xuất hiện của bản nâng cấp đã thu hút khách hàng để kết thúc tháng 1.2024 với 372 xe, nhiều hơn 222 xe so với Mitsubishi Attrage. Suzuki Ciaz tiếp tục là mẫu xe bán ế nhất phân khúc này khi chỉ đạt doanh số bán vỏn vẹn 3 xe, đây cũng là mẫu xe bán ít nhất thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 1.2024.