Hyundai Accent mới tại Việt Nam thiếu trang bị, tính năng so với thị trường khác

Mẫu sedan hạng B hút khách nhất thị trường ô tô Việt Nam - Hyundai Accent do liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, vừa được phân phối ra thị trường với 4 phiên bản, có giá 439 - 569 triệu đồng. Trong đó, phiên bản Hyundai Accent 1.5 AT cao cấp giá 569 triệu đồng trang bị "xịn" nhất, hướng đến nhóm khách hàng mua xe sử dụng cá nhân hoặc gia đình.



Bước sang thế hệ thứ 6 tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent được làm mới toàn diện với thiết kế hiện đại, trẻ trung, mạnh mẽ hơn Bá Hùng

Bước sang thế hệ thứ 6 tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent được làm mới toàn diện với thiết kế hiện đại, trẻ trung, mạnh mẽ hơn. Mẫu xe này cũng được cập nhật thêm một số trang bị, tính năng mới đồng thời bỏ động cơ xăng 1.4 lít để chuyển sang dùng động cơ xăng 1.5 lít kết hợp hộp số CVT hoặc số sàn 6 cấp.

So với các phiên bản còn lại, bản Hyundai Accent 1.5 AT cao cấp nổi trội hơn về một số trang bị, tính năng. Cụ thể, phiên bản "xịn" nhất của Accent dùng mâm 16 inch, hệ thống đèn LED, hàng ghế trước có tính năng làm mát, ghế sau có thể gập lại. Bên cạnh đó, phiên bản này còn có điều hòa tự động, sạc không dây, 6 túi khí và gói trang bị an toàn thông minh SmartSense với một loạt tính năng hỗ trợ người lái.

Gương chiếu hậu hai bên của Accent mới tại Việt Nam không có tính năng tự động gập Bá Hùng

Dù vậy, nếu so với Hyundai Accent thế hệ mới tại Ấn Độ và một số thị trường khác trên thế giới, Accent 2024 được lắp ráp, phân phối tại Việt Nam vẫn thiếu khá nhiều trang bị, tính năng. Trong đó, gương chiếu hậu hai bên vẫn có tính năng chỉnh điện, gập điện nhưng không có tính năng tự động gập, điều này ít nhiều khiến người lái gặp chút bất tiện.

Bên cạnh đó, ghế lái Hyundai Accent 1.5 AT cao cấp chỉ chỉnh cơ, trong khi phiên bản quốc tế có tính năng chỉnh điện vị trí ghế lái. Hệ thống âm thanh trên Hyundai Accent tại Việt Nam cũng chỉ có 6 loa thường, trong khi bản quốc tế có đến 8 loa Bose. Cũng được trang bị gói công nghệ Hyundai SmartSense nhưng so với Accent tại các thị trường khác, gói trang bị này thiếu tính năng điều khiển hành trình thích ứng.

Ghế lái Hyundai Accent 1.5 AT cao cấp chỉ chỉnh cơ, dàn âm thanh 6 loa thường trong khi phiên bản quốc tế có tính năng chỉnh điện vị trí ghế lái, 8 loa Bose. Bá Hùng

Đáng chú ý, tại một số thị trường khác như Ấn Độ, Hyundai Accent thế hệ mới có phiên bản động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít. Tuy nhiên, thế hệ mới của Accent tại Việt Nam không có động cơ tăng áp, thay vào tất cả các phiên bản đều dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít. Động cơ này cho công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT.

Việc Hyundai Accent thế hệ mới tại Việt Nam ít trang bị, tính năng hơn so với thị trường quốc tế là điều không quá khó hiểu. Bởi, việc cắt giảm những trang bị được cho không thực sự cần thiết sẽ giúp nhà sản xuất phân phối đề ra chiến lược giá hợp lý để Hyundai Accent thế hệ mới tại Việt Nam có thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Bên cạnh đó, mỗi thế hệ của một mẫu xe thường trải qua vài ba lần nâng cấp cải tiến trong tương lai. Tuy nhiên, với hàm lượng công nghệ tính năng có sẵn trên thế hệ mới, Hyundai Accent cũng đã tỏ ra vượt trội hơn nhiều mẫu xe cùng phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam hiện nay.