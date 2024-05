Hyundai Accent thế hệ mới tại Việt Nam có 4 phiên bản, giá từ 439 triệu đồng

Sau gần 4 năm kể từ lần nâng cấp, cải tiến vào cuối năm 2020, Hyundai Accent - mẫu sedan hạng B hút khách nhất thị trường Việt Nam chính thức bước sang thế hệ mới với thay đổi gần như toàn diện về kiểu dáng thiết kế, công nghệ, động cơ…



Hyundai Accent thế hệ mới gia nhập thị trường Việt Nam Bá Hùng

Cụ thể, sau khi để lộ một số hình ảnh, chiều 30.5 Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam số 2 (HTV) chính thức trình làng Hyundai Accent hoàn toàn mới, thuộc thế hệ thứ 6 của dòng xe này.

Tương tự như thế hệ trước đây, Hyundai Accent mới tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy của HTV tại Ninh Bình. Thế hệ mới của mẫu xe này có 4 phiên bản, gồm: Accent 1.5 MT, Accent 1.5 AT, Accent 1.5 AT Đặc biệt và Accent 1.5 AT Cao cấp. Giá bán các phiên bản Hyundai Accent cụ thể như sau:

Như vậy, so với đời cũ, Hyundai Accent thế hệ mới vẫn có 4 phiên bản, tuy nhiên giá bán cao hơn từ 13 - 27 triệu đồng. Bù lại, khách hàng mua Hyundai Accent thế hệ mới sẽ được trải nghiệm một chiếc sedan hoàn toàn mới về kiểu dáng, công nghệ cũng như vận hành.

Trong đó, thiết kế Hyundai Accent thế hệ mới "lột xác" hoàn toàn so với thế hệ cũ. Accent mới mang phong cách mạnh mẽ, trẻ trung, hiện đại và thời trang hơn. Trong đó, phần đầu xe tạo điểm nhấn với dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe tương tự mẫu MPV - Hyundai Stargazer. Đèn pha đặt thấp, nối liền với cụm lưới tản nhiệt, trong khi cản trước được tạo dáng bằng những đường gân nổi giúp diện mạo xe cứng cáp hơn.

Tùy theo từng phiên bản, Hyundai Accent thế hệ mới sẽ được trang bị bộ mâm có đường kính từ 15 - 16 inch thiết kế mới, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tự động gập khi cửa khóa/tích hợp đèn báo rẽ và cửa cốp sau tích hợp cánh gió nhỏ. Phần đuôi xe vuốt dốc, tạo dáng tương tự Elantra đồng thời có thêm dải đèn LED nối liền hai cụm đèn hậu.

Hyundai Accent thế hệ mới "lột xác" hoàn toàn so với thế hệ cũ Bá Hùng

Bên cạnh diện mạo, kích thước xe cũng thay đổi với các số đo dài, rộng, cao lần lượt 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm) và chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với thế hệ cũ, Accent thế hệ mới dài hơn 95 mm, rộng hơn 36 mm, cao hơn 15 mm và chiều dài cơ sở tăng 70 mm.

Sự thay đổi này giúp không gian khoang nội thất rộng hơn thế hệ cũ. Đáng chú ý, bảng táp-lô được làm mới hoàn toàn với điểm nhấn là bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 8 inch, vô-lăng 2 chấu mới, tích hợp các phím chức năng và lẫy chuyển số. Đặc biệt, Accent mới tích hợp kết nối Android Auto/Apple CarPlay, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type C, ổ điện 12V… Thế hệ mới của mẫu sedan hạng B này vẫn trang bị phanh tay cơ, hàng ghế hành khách phía sau có thể gập lại thông với khoang hành lý, trong khi ghế trước có tính năng làm mát.

Sự thay đổi này giúp không gian khoang nội thất rộng hơn thế hệ cũ Bá Hùng

Động cơ cũng thay đổi khi hãng xe Hàn loại bỏ máy xăng 1.4 lít trước đây để thay bằng máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít. Động cơ này cho công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT. Trong khi đó, động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít sẽ không được dùng cho xe ở Việt Nam để đảm bảo giá bán cạnh tranh.

Trang bị an toàn cũng là điểm nhấn của Hyundai Accent thế hệ mới so với đời cũ cũng như các mẫu xe cùng phân khúc. Cụ thể, mẫu xe này được trang bị 6 túi khí, phanh đĩa trên 4 bánh, hệ thống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lí thân xe VSM. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn thông SmartSense của Hyundai Motor cũng được trang bị trên Accent thế hệ mới.

Sau 4 tháng đầu năm 2024, doanh số bán Hyundai Accent đạt 3.096 xe, dẫn đầu phân khúc sedan hạng B. Với sự xuất hiện của thế hệ mới, Accent hứa hẹn sẽ tăng thêm sức hút để cạnh tranh cùng những đối thủ như Toyota Vios, Honda City… ở phân khúc sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng.