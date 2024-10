Mazda3 hút khách nhất phân khúc sedan hạng C dưới 900 triệu, xe nhập khẩu lép vế

Tương tự sedan hạng B, doanh số bán xe sedan hạng C cũng có sự cải thiện đáng kể trong tháng bán hàng đầu tiên trong năm 2024 chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ được ban hành và chính thức có hiệu lực. Ngoại trừ Honda Civic, doanh số bán các mẫu xe còn lại thuộc phân khúc này đều tăng trưởng nhưng cục diện cạnh tranh vẫn không có sự xáo trộn.



Kia K3 giảm doanh số kỷ lục, sedan hạng C cũng gặp khó vì SUV/Crossover?

Lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C dưới 900 triệu đồng tăng hơn 30%

Báo cáo bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor cập nhật mới đây cho thấy, trong tháng 9.2024 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 1.257 xe tăng 383 xe, tương đương 30,5% so với tháng 8.2024.

Doanh số bán xe sedan hạng C cũng có sự cải thiện đáng kể trong tháng bán hàng đầu tiên trong năm 2024 chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ được ban hành

Như vậy, sau ba tháng liên tiếp sụt giảm, phân khúc này đã tìm lại nhịp tăng trưởng. Tín hiệu tích cực này chủ yếu đến từ việc chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước được Chính phủ ban hành thông qua Nghị định 109/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng 9.2024. Với chính sách này, những mẫu ô tô lắp ráp trong nước vốn hút khách như Mazda3, Kia K3 hay Hyundai Elantra đều được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Trong khi đó, các mẫu xe nhập khẩu như Honda Civic, Toyota Corolla Altis dù không thuộc diện hưởng ưu đãi nhưng cũng được nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá để cạnh tranh.

Bên cạnh đó, phải thừa nhận rằng, sau nhiều tháng bị dồn nén do tâm lý chờ đợi ưu đãi từ chính sách, cộng với việc tiếp tục kìm hãm nhu cầu mua xe vì "ngại" tháng Ngâu của một bộ phận khách hàng… Bước sang tháng 9.2024, thị trường ô tô gần như đã được "giải phóng" khỏi mọi rào cản để tạo đà bứt phá, dòng sedan hạng C theo đó cũng được hưởng lợi từ sự hồi phục của thị trường.

Hyundai Elantra đạt doanh số bán 179 xe, tăng 47 xe so với tháng 8.2024 Ảnh: TC Motor

Tuy nhiên, tương tự sedan hạng D, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng bán ra trong tháng 9.2024 vẫn thấp hơn 117 xe tương đương 8,5%.

Xe lắp ráp trong nước lấn át xe nhập khẩu, Mazda3 dẫn đầu

Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA cũng như TC Motor cho thấy, trong tháng 9.2024, ngoại trừ Honda Civic tiếp đà sụt giảm, doanh số bán của tất cả các mẫu sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng còn lại tại Việt Nam đều tăng trưởng.

Cụ thể, cả ba vị trí đầu bảng ở cuộc đua doanh số phân khúc sedan hạng C đều thuộc về các mẫu xe lắp ráp trong nước. Trong đó, Mazda3 dẫn đầu với 582 xe bán ra, tăng 202 xe so với tháng trước đó. Kia K3 cũng đạt 443 xe bán ra, tăng 135 xe. Hyundai Elantra đạt doanh số bán 179 xe, tăng 47 xe so với tháng 8.2024.

Doanh số các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam tháng 9.2024 Nguồn: VAMA, TC Motor

Trong khi đó, Toyota Corolla Altis chỉ bán được 37 xe, tăng 4 xe; Honda Civic thậm chí còn chật vật hơn khi chỉ có 16 xe đến tay khách hàng trong tháng 9.2024. Với kết quả này, phân khúc sedan hạng C không còn mẫu mã nào góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2024. Trái lại, Honda Civic, Toyota Corolla Altis còn thuộc hàng xe bán ít nhất thị trường.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đạt 8.488 xe, thấp hơn 2.043 xe, tương đương 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái.