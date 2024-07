5 mẫu ô tô thể thao 'đáng sợ' nhất lịch sử

Ngày nay, gần như tất cả mọi người đều có thể dễ dàng điều khiển một chiếc xe thể thao nhờ vào hệ thống an toàn điện tử hiện đại hỗ trợ trong nhiều tình huống. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20 năm trước khi bước sang thế kỷ này, lái một chiếc xe thể thao lại không hề dễ dàng. Một số xe còn khiến người lái thấy "đáng sợ". Dưới đây là một số trong những chiếc xe đó.



Porsche 930 Turbo

Porsche 930 Turbo khó kiểm soát cho người mới

Porsche 930 Turbo là một cái tên có lẽ đã quá quen với những người yêu xe. Thế nhưng, ít ai biết rằng vào những năm 1980, chiếc xe này từng có biệt danh là "người phụ nữ góa chồng". Biệt danh này bắt nguồn từ câu chuyện nếu giao chìa khóa xe cho một người giàu mới nổi hay người môi giới chứng khoán đột ngột thành công mà không có kinh nghiệm về xe thể thao, Nhiều khả năng vợ của những ông chồng đó sẽ trở thành những người góa phụ.

Lý do là bởi chiếc xe có một động cơ cực mạnh được đặt ở phía sau. Cho nên, một khi bánh sau mất lực kéo, trọng lượng treo phía sau sẽ biến chiếc xe thành một con lắc. Những chiếc Porsche 911 đời đầu cần kỹ năng để lái nhanh và điêu luyện.

Câu chuyện nguy hiểm khi điều khiển chiếc 911 vẫn chưa dừng lại ở đó, vào những năm 1980, Porsche đã bổ sung động cơ turbo vào chiếc 911. Điều này đã gây ra một số nguy hiểm cho người lái. Các turbo có độ trễ lớn và một khi hoạt động sẽ khiến xe sẽ đột ngột tăng tốc. Nếu kết hợp với một góc cua thì kết quả thường sẽ là mất lái. Nó không chỉ xảy ra với những người lái xe thiếu kinh nghiệm mà ngay cả những người lái xe lâu năm nhất.

Dodge Viper

Dodge Viper thế hệ đầu tiên thậm chí không có túi khí

Chiếc xe gây chú ý trong tâm trí tương tự Porsche 930 Turbo của người Mỹ là Dodge Viper. Đó là một chiếc xe thể thao mạnh mẽ, không có thiết bị hỗ trợ lái an toàn và được trang bị động cơ V10, dung tích 8.0 lít. Khối động cơ tạo ra 400 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm.

Thậm chí, ở thế hệ đầu tiên (1991 - 1995) chiếc xe còn không có các túi khí vì nó sẽ làm tăng thêm trọng lượng xe. Đến nay, dù đã trải qua 5 thế hệ và ở thế hệ gần nhất Viper đã được trang bị hệ thống kiểm soát ổn định điện tử, kiểm soát độ bám đường và hệ thống chống bó cứng phanh ABS, Dodge Viper vẫn là một chiếc xe nguy hiểm đối với bất kì người lái xe nào.

Shelby Cobra

Không phải ai cũng có thể kiểm soát cỗ máy 800 mã lực

Vào những năm 1960, Carroll Shelby - một doanh nhân người Mỹ, nhà thiết kế xe đồng thời là tay đua lão làng đã gắn động cơ V8 vào chiếc xe thể thao của mình. Ông đã tạo ra một huyền thoại mới với 348 chiếc Shelby Cobra 427 được sản xuất còn tồn tại cho đến nay. Nổi tiếng nhất trong số các phiên bản Cobra được chế tạo là hai mẫu Super Snake. Được biết vào thập niên 1960, Super Snake tạo ra một con số khiến ai cũng phải khiếp sợ, vào khoảng 800 mã lực.

Câu chuyện một khách hàng tên là Tony Maxey đã mất kiểm soát chiếc xe vì bướm ga bị kẹt lúc rời khỏi một đèn giao thông, cuối cùng đã lao khỏi vách đá và rơi xuống vùng biển Thái Bình Dương đã cho thấy sự khó chịu thế nào khi cầm lái Shelby Cobra.

Toyota MR2 Spyder

Xe thể thao nhưng giá rẻ nên nhiều người ít kinh nghiệm vẫn có thể mua

Được biết đến với nhiều cái tên khác nhau trên khắp thế giới, MR2 trở nên phổ biến như một chiếc xe thể thao nhẹ, rẻ và khả năng xử lý tốt với động cơ đặt giữa. Thật không may, thế hệ thứ hai (1989 - 1999) có xu hướng bị thừa lái (snap oversteer).

Đối với những tay đua xe có kinh nghiệm, MR2 thế hệ thứ hai mang đến rất nhiều niềm vui khi lái xe. Tuy nhiên, vì đây là một chiếc xe không quá đắt nên nhiều bạn trẻ vẫn có khả năng sở hữu, những người ít kinh nghiệm này thường đưa chiếc xe vào các tình huống nguy hiểm, khó kiểm soát.

Chevrolet Corvette

Trang bị đầy đủ tính năng an toàn nhưng Corvette vẫn bị liệt vào danh sách "đáng sợ"

Theo thống kê, chiếc xe thể thao nguy hiểm nhất mà bạn có thể mua ở Mỹ là Chevrolet Corvette. Theo dữ liệu từ hệ thống báo cáo phân tích tử vong của Mỹ cho các đời xe 2013 - 2017, Corvette là chiếc xe thể thao nguy hiểm nhất trên đường dù đã được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn điện tử.

Trên đây là 5 chiếc xe nằm top đầu đại diện cho những chiếc xe thể thao nguy hiểm nhất từng được chế tạo. Mỗi chiếc xe đều có những vấn đề riêng, tuy vậy công nghệ ngày nay đang dần "thuần hóa" chúng. Nguyên nhân gây ra những vụ tai nạn không hoàn toàn là bởi chiếc xe, chúng còn do việc người lái quá nhanh so với tốc độ cho phép. Tóm lại, người lái luôn chiếm vai trò rất quan trọng trong việc điều khiển xe an toàn.