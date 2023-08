Điều gì giúp Porsche 911 Dakar trở nên đặc biệt khi về Việt Nam?

Ở mức nâng gầm cao nhất, chiếc Porsche 911 Dakar 2023 này không khác biệt nhiều so với xe SUV, cũng có gầm cao, cũng có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Kết hợp với lốp địa hình Pirelli Scorpion All Terrain Plus (lốp trước có kích thước 245/45 ZR 19 và 295/40 ZR 20 cho lốp sau). Gai lốp lớn và sâu kiểu chunky với độ sâu 9 mm, thành lốp được gia cường và bề mặt lốp được cấu tạo với hai lớp bố thép. Khách đặt mua có thể trang bị tùy chọn lốp Pirelli P Zero mùa hè và mùa đông.