'Xe hiếm' Porsche 911 Dakar đầu tiên về Việt Nam giá 16 tỉ đồng, đã có chủ

Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam, những mẫu xe độc lạ, sản xuất số lượng giới hạn… luôn thu hút những người đam mê ô tô bất chấp mức giá lên đến hàng chục tỉ đồng sau khi gia nhập thị trường Việt Nam. Một trong số đó có Porsche 911 Dakar - phiên bản độc đáo nhất của dòng xe thể thao hạng sang 911, được hãng xe Đức sản xuất dành cho các tay chơi đam mê khám phá, chinh phục những cung đường địa hình.

Chiếc Porsche 911 Dakar đầu tiên về Việt Nam Bá Hùng

Porsche 911 Dakar được hãng xe Đức trình làng vào tháng 11 năm ngoái tại Triển lãm ô tô Los Angeles nhằm kỷ niệm chiến thắng chung cuộc đầu tiên của hãng tại giải đua Paris-Dakar Rally năm 1984. Đặc biệt, chỉ có 2.500 chiếc Porsche 911 Dakar được đưa vào sản xuất, phân phối trên toàn thế giới. Đây chính là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn cũng như tính độc đáo của mẫu xe này bên cạnh thiết kế, trang bị.

Sau khi hoàn tất các thủ tục thông quan, chiều 25.8 một trong số 2.500 chiếc Porsche 911 Dakar xuất xưởng đã được nhà phân phối xe Porsche bàn giao đến tay khách Việt. Chiếc Porsche 911 Dakar này sở hữu ngoại hình màu bạc ánh kim. Bên cạnh đó, chiếc xe này được lắp thêm một số tùy chọn, như bộ khung chống lật Rally Sport, bộ giá nóc kèm phụ kiện và ốp bậc cửa được cá nhân hóa với thông điệp "Limitless Drive" theo yêu cầu riêng của chủ nhân chiếc xe.

Đại diện Porsche bàn giao chiếc 911 Dakar đầu tiên tại Việt Nam cho khách mua (phải) Bá Hùng

Đặc biệt, chiếc Porsche 911 Dakar này cũng được cá nhân hóa với một số chi tiết như tên chủ xe khắc trên bậc cửa lên xuống xe. Bên cạnh đó, chủ nhân chiếc Porsche 911 Dakar đầu tiên tại Việt Nam cũng chọn số thứ tự 1904/2500 trùng với ngày, tháng sinh của chủ xe (19/04).

Khác với những chiếc 911 khác, Porsche 911 Dakar sở hữu phong cách thiết thể thao, khoảng sáng gầm xe cao hơn 50 mm so với hệ thống treo của phiên bản 911 Carrera. Hệ thống nâng hạ gầm tiêu chuẩn có thể nâng phần trước và đuôi xe thêm 30 mm. Khoảng sáng gầm xe và góc nghiêng thân xe sánh ngang với nhiều mẫu xe SUV trên thị trường hiện nay.

Các tùy chọn phụ kiện trên xe có giá đỡ hành lý và bộ lều lắp ráp trên mui, hệ thống điện 12 volt cung cấp năng lượng cho bộ đèn phụ trợ của giá đỡ Bá Hùng

Hệ thống nâng không chỉ được sử dụng để vượt qua chướng ngại vật với tốc độ thấp, mà còn là yếu tố thiết yếu của khung gầm đã được điều chỉnh riêng cho dòng xe này. Chế độ "High level" có sẵn trên xe phù hợp hành trình off-road với tốc độ lên tới 170 km/giờ. Khi vượt qua tốc độ này, chiếc xe sẽ tự động hạ về độ cao tiêu chuẩn.

Để thích nghi với nhiều dạng địa hình khác nhau, Porsche 911 Dakar sử dụng bộ lốp Pirelli Scorpion All Terrain Plus (kích thước 245/45 ZR 19 cho lốp trước và 295/40 ZR 20 cho lốp sau) được phát triển riêng cho xe. Gai lốp lớn và sâu kiểu chunky với độ sâu 9 mm, thành lốp được gia cường và bề mặt lốp được cấu tạo với hai lớp bố thép. Khách đặt mua có thể trang bị tùy chọn lốp Pirelli P Zero mùa hè và mùa đông.

Porsche 911 Dakar cũng trang bị thêm hệ thống cánh gió khí động học. Các tùy chọn phụ kiện gồm giá đỡ hành lý và bộ lều lắp ráp trên mui, hệ thống điện 12 volt cung cấp năng lượng cho bộ đèn phụ trợ của giá đỡ.

Porsche 911 Dakar có giá 15,3 tỉ đồng. Sau khi trang bị thêm một số tùy chọn, tính năng nâng giá bán xe lên đến 16 tỉ đồng Bá Hùng

Cung cấp sức mạnh có Porsche 911 Dakar là khối động cơ 6 xi-lanh tăng áp kép, dung tích 3.0 lít có công suất tối đa 480 mã lực, mô-men xoắn cực đại 570 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động PDK 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Porsche giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong 3,4 giây, trước khi đạt tốc tối đa 240 km/giờ.

Gia nhập thị trường Việt Nam, Porsche 911 Dakar có giá 15,3 tỉ đồng. Sau khi trang bị thêm một số tùy chọn, tính năng nâng giá bán xe lên đến 16 tỉ đồng. Tính đến thời điểm này, đây là chiếc Porsche 911 Dakar đầu tiên in bánh tại Việt Nam.