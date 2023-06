Porsche 911 Dakar đầu tiên về Việt Nam, giá gần 15,3 tỉ đồng

Giá niêm yết của Porsche 911 Dakar tại Việt Nam lên tới 15,29 tỉ đồng. Trong khi đó tại thị trường quê nhà Đức, xe này có giá niêm yết 222.020 euro (tương đương 5,579 tỉ đồng). Mẫu xe đặc biệt này được phát triển từ phiên bản Porsche 911 GTS thông thường có giá 9,16 tỉ đồng tại Việt Nam.



Porsche 911 Dakar xuất xưởng số lượng giới hạn 2.500 chiếc đã về tới Việt Nam Nguyễn Hoàng Anh

Porsche 911 Dakar có giá "đắt đỏ" do chỉ được xuất xưởng với số lượng giới hạn 2.500 chiếc trên toàn thế giới. Điểm đặc biệt của xe nằm ở việc được "độ" lại để đi được địa hình như xe SUV. Các hốc bánh xe mở rộng để "nhét" vừa bánh xe địa hình, trong khi các khe hút gió bên ở cản trước có lưới chắn bằng thép không gỉ để chống đất đá văng khi xe vận hành ở tốc độ cao.

Trên mui xe Porsche 911 Dakar có ổ cắm điện 12 volt cung cấp năng lượng cho các bộ đèn trong baga mui tùy chọn. Giá đỡ này có tải trọng 42 kg, chứa các vật dụng cần thiết cho địa hình như xẻng, ván chống trượt, bình nhiên liệu và nước... Các thanh ray dọc 2 bên nóc xe đơn giản hơn cũng là tùy chọn có sẵn trên Porsche 911 Dakar.

Porsche 911 Dakar có thiết kế đặc biệt để phù hợp với tính chất việt dã Nguyễn Hoàng Anh

Điểm mấu chốt trong thiết kế kiểu xe đua rally của Porsche 911 Dakar là khoảng sáng gầm xe lớn hơn 50 mm so với Porsche 911 Carrera, kết hợp với hệ thống treo thể thao. Hãng xe thể thao Đức cho biết, Porsche 911 Dakar có hệ thống nâng hạ gầm, chiều cao gầm xe ở phía trước và phía sau xe cộng thêm 30 mm, giúp cho khoảng sáng gầm xe và góc tới, góc thoát sánh ngang những chiếc SUV thông thường.

Các tùy chọn khác trên Porsche 911 Dakar có gói thể thao Rallye mang đến khung bảo vệ trong cabin, dây an toàn 6 điểm và bình chữa cháy. Trong khi đó về mặt hoài cổ thẩm mỹ, người mua có thể chọn gói Rallye Design. Với 2 tông màu trắng và xanh Gentian Blue Metallic, gói này gợi nhớ trực tiếp về bộ tem Rothmans của chiếc 953. Tuy nhiên người mua cũng có thể lựa chọn bất kỳ số nào mình muốn trong khoảng từ 0 - 999. Do hãng thuốc lá Rothmans giờ đã phá sản, dòng chữ này đã được đổi thành "Roughroads".

Hệ thống nâng phuộc giúp cho Porsche 911 Dakar thích nghi với nhiều dạng địa hình khác nhau. Porsche cho biết, xe có thể vận hành với tốc độ lên tới 170 km/giờ trên đường đất, sỏi đá. Tốc độ tối đa của Porsche 911 Dakar giới hạn ở mức 240 km/giờ do xe lắp lốp gai.

Porsche 911 Dakar có giá công bố hơn 15 tỉ đồng tại Việt Nam Nguyễn Hoàng Anh

Porsche đã lựa chọn lốp Pirelli Scorpion All Terrain Plus có kích thước 245/45 ZR19 ở phía trước và 295/40 ZR20 ở phía sau. Gai lốp sâu 9 mm được gia cố hai lớp bố, giúp lốp xe có khả năng chống rách cao. Khách hàng cũng có thể lựa chọn lốp mùa hè hoặc mùa đông Pirelli P Zero.

Do dựa trên 911 Carrera 4 GTS nên 911 Dakar cũng được trang bị động cơ 6 xi-lanh nằm ngang 3.0 lít tăng áp kép kèm hộp số ly hợp kép PDK 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Động cơ này sản sinh công suất gần 450 mã lực, mô-men xoắn cực đại 570 Nm. Động cơ gắn vào khung qua các gối đỡ kiểu 911 GT3, trong khi các trang bị tiêu chuẩn khác gồm hệ thống đánh lái bánh sau và chống xoắn vặn thân xe PDCC.

Ghế ngồi trên Porsche 911 Dakar có thiết kế đặc biệt



Điểm độc đáo trên Porsche 911 Dakar nằm ở hai chế độ lái mới. Trong đó, chế độ Rallye cho các bề mặt ít bám, không bằng phẳng với sức mạnh dồn nhiều về cầu sau. Chế độ Off-road tự động kích hoạt vị trí khoảng sáng gầm xe cao và định cấu hình truyền động để có lực kéo tối đa trên địa hình khó khăn, bao gồm cả cát. Cả hai chế độ lái đều có tính năng hỗ trợ "đề-pa" Rallye mới giúp tối ưu hóa khả năng tăng tốc trên các bề mặt đường xấu, cho phép độ trượt của bánh xe lên tới 20%.

Các phiên bản đặc biệt dựa trên dòng Porsche 911 thường xuyên bị đội giá ngay sau khi có giá niêm yết được công bố bởi độ hiếm và thường mỗi chiếc mang giá trị cao về văn hóa, lịch sử. Porsche 911 Dakar được tạo ra nhằm kỷ niệm chiến thắng chung cuộc đầu tiên của hãng xe Đức tại giải đua Paris Dakar Rally diễn ra vào năm 1984.