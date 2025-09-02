Hàng ngàn người thưởng thức Da Nang Concert 2025, hòa mình cùng âm vang lịch sử

Tối 2.9, hàng ngàn khán giả đã hòa mình vào Da Nang Concert 2025, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 và chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ XXIII. Lần đầu tiên, 27 ô cửa của Bảo tàng Đà Nẵng biến thành sân khấu âm nhạc.

Sân khấu độc đáo với 27 ô cửa Bảo tàng Đà Nẵng rực sáng trong Da Nang Concert 2025 ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ 19 giờ ngày 2.9, dòng người nô nức đổ về đường Bạch Đằng (TP.Đà Nẵng), chờ đợi khoảnh khắc âm nhạc cất lên trong không gian văn hóa, lịch sử độc đáo bên sông Hàn.

Hàng ngàn khán giả đổ về đường Bạch Đằng thưởng thức đêm nhạc bên sông Hàn

Ánh sáng hiện đại, âm thanh sống động hòa quyện cùng những giai điệu giao hưởng, dân tộc và nhạc nhẹ đã mang đến trải nghiệm mới mẻ, vừa tri ân quá khứ, vừa tôn vinh hiện tại và mở ra khát vọng hội nhập.



Không gian nghệ thuật lung linh, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Với chủ đề “Đà Nẵng - Kết nối tương lai”, chương trình được dàn dựng công phu gồm 3 chương: Âm vang lịch sử - Khơi niềm tự hào gồm các bản hùng ca cách mạng và giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ đưa khán giả trở lại mùa thu 1945; Văn hóa và phát triển - với nền nhạc dân tộc kết hợp nhạc nhẹ khắc họa bản sắc Đà Nẵng trong hành trình đổi mới; Hòa nhịp quốc tế - Kết nối tương lai là âm hưởng hiện đại mở ra tầm nhìn hội nhập và khát vọng vươn xa.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ: NSƯT Quang Hào, ca sĩ Đinh Trang, Ngọc Nhung, Hoàng Long, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền, nhạc trưởng Xuân Hùng, MC Hồng Nhung… cùng các dàn nhạc Yellow Stars, vHz String & Brass, dàn nhạc dân tộc và ban nhạc Trưng Vương.

Khoảnh khắc các bản hùng ca vang lên giữa không gian lịch sử, khiến hàng ngàn khán giả xúc độngẢNH: HUY ĐẠT

Hòa cùng hàng nghìn người thưởng thức đêm nhạc đặc biệt bên dòng sông Hàn, ông Huỳnh Tấn Thanh (65 tuổi, P.An Hải) xúc động chia sẻ: “Nghe lại giọng Bác Hồ vang vọng, khi Quốc ca cất lên giữa không gian bảo tàng, tôi thật sự nghẹn ngào. Đây là sân khấu đặc biệt nhất đời tôi".



Dẫn các con nhỏ đến Bảo tàng Đà Nẵng thưởng thức đêm nhạc, chị Trịnh Thanh Thủy (40 tuổi, P.Thanh Khê) cho biết các con chị đã hát theo nhiều ca khúc, tình yêu quê hương dâng trào. "Mong thành phố tổ chức thêm nhiều đêm nhạc như thế bên sông Hàn", chị Thủy nói.

Không gian âm nhạc đa sắc với các bản giao hưởng dân tộc và nhạc nhẹ hòa quyện trong đêm diễnẢNH: HUY ĐẠT

Bà Đặng Thị Bốn, du khách đến từ tỉnh Quảng Trị cùng gia đình đã thay đổi lịch trình để thưởng thức đêm nhạc đặc biệt bên dòng sông Hàn. “Đây là trải nghiệm đặc biệt, kỷ niệm đẹp trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay", bà Bốn chia sẻ.