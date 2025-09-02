Khám phá những di tích tại Quảng Trị xuất hiện trong phim 'Mưa đỏ'

Từ những ngày cận lễ Quốc khánh 2.9 cho đến nay, sân bay Tà Cơn và Thành cổ Quảng Trị đã đón hàng ngàn lượt du khách ghé thăm. Rất đông du khách từ 2 miền Bắc, Nam xuôi ngược đến tham quan, trong số đó nhiều người mở rộng tìm hiểu sau khi 2 di tích này vừa xuất hiện trong bộ phim đang gây chú ý: Mưa đỏ.

Sân bay Tà Cơn là một trong những địa điểm quay phim "Mưa đỏ" ẢNH: BÁ CƯỜNG

Di tích lịch sử sân bay Tà Cơn thuộc xã Khe Sanh (Quảng Trị) tọa lạc cạnh QL14. Sân bay được xây dựng giữa một thung lũng rộng lớn, bao bọc xung quanh là núi đồi sừng sững. Trong những năm 1966 – 1968, sân bay Tà Cơn nằm trong cụm cứ điểm quân sự chiến lược của quân đội Mỹ.

Du khách thăm di tích lịch sử sân bay Tà Cơn những ngày qua ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hiện nay, trong khuôn viên di tích đang trưng bày một số máy bay như C-130, UH-1, CH-47. Ngoài ra còn có xe tăng, vỏ bom đạn cùng nhiều hiện vật của các chiến sĩ quân giải phóng và quân đội Mỹ.

Bảo Thư bày tỏ niềm tự hào khi được thăm di tích lịch sử sân bay Tà Cơn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thái Bảo Thư (học sinh lớp 12, Trường THPT Chế Lan Viên, xã Cam Lộ, Quảng Trị) cho biết sau khi xem Mưa đỏ, em rất tò mò và muốn tìm hiểu về những địa điểm của quê hương xuất hiện trong bộ phim.

Cô học trò lớp 12 tìm hiểu các hiện vật bên trong nhà di tích tại sân bay Tà Cơn ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Phim Mưa đỏ rất hay và ý nghĩa, nhất là với một học sinh như em. Em đã xem qua lần thứ 2 và quyết định trong dịp nghỉ lễ này sẽ đến thăm các địa điểm xuất hiện trong phim. Hôm nay là lần đầu tiên em đến sân bay Tà Cơn. Vào nhà di tích xem những hiện vật cùng những hình ảnh của quân dân ta, em rất tự hào và biết ơn thế hệ đi trước", Bảo Thư chia sẻ.

Thành cổ Quảng Trị hiện nay và phim trường được đoàn phim phục dựng với tên cũ là thành Đinh Công Tráng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, hằng năm du khách thập phương đều viếng thăm, nhất là vào những dịp lễ quan trọng của đất nước. Trong bộ phim Mưa đỏ, hình ảnh Thành cổ Quảng Trị được đoàn làm phim phục dựng tại một khu đất nông nghiệp của người dân sát bên dòng Thạch Hãn để phục vụ ghi hình.

Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị đón hàng vạn du khách viếng thăm mỗi năm ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phim trường được xây dựng với quy mô lớn cùng các chi tiết chân thực, sát sao với 81 ngày đêm khốc liệt tại thành cổ. Đây là bối cảnh chính của bộ phim Mưa đỏ.

Sau khi hoàn thành quay phim, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã thu dọn phim trường, trả lại mặt bằng nguyên trạng cho bà con nhân dân tại P.Quảng Trị.

Hình ảnh Thành cổ Quảng Trị trên phim càng gây sức hút, khiến nhiều du khách phương xa mong muốn trực tiếp đến thăm viếng di tích đặc biệt này trên thực tế.

Phim trường "Mưa đỏ" ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong ngày 5.9 tới, đoàn phim sẽ tổ chức chiếu miễn phí Mưa đỏ tại P.Quảng Trị, phục vụ đại diện lãnh đạo, các địa phương đã phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân làm phim và bà con nhân dân địa phương đã cho đoàn mượn đất để xây dựng phim trường.