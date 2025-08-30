Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Chiếu miễn phí phim ‘Mưa đỏ’ tri ân liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị và người dân

Bá Cường
Bá Cường
30/08/2025 15:05 GMT+7

Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ tổ chức chiếu miễn phí bộ phim 'Mưa đỏ' tại Thành cổ Quảng Trị và rạp phim để tri ân các anh hùng liệt sĩ và cám ơn người dân đã cho đoàn phim mượn đất làm phim trường.

Ngày 30.8, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị sẽ phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân (trực thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) tổ chức chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị để tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Chiếu miễn phí phim ‘Mưa đỏ’ tri ân liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị và người dân - Ảnh 1.

Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức cho các cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xem phim "Mưa đỏ"

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo dự kiến, tại Thành cổ Quảng Trị, bộ phim sẽ được chiếu vào lúc 19 giờ 30 ngày 4.9 với màn hình LED được dựng trước sân thành cổ cùng đầy đủ các thiết bị loa, máy chiếu... 

Thành phần khách mời gồm đại diện lãnh đạo địa phương, gia đình thương binh, liệt sĩ ở P.Quảng Trị và bà con nhân dân sinh sống cạnh Thành cổ Quảng Trị.

Chiếu miễn phí phim ‘Mưa đỏ’ tri ân liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị và người dân - Ảnh 2.

Thành cổ Quảng Trị là nơi chiếu phim miễn phí

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngày 5.9 sẽ có thêm 2 suất chiếu vào lúc 9 giờ 30 và 13 giờ 30 tại rạp Rio Cinemas (Vincom Plaza Đông Hà) để phục vụ đại diện lãnh đạo, các địa phương đã phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân làm phim và bà con nhân dân tại thôn Tích Tường, An Đôn (P.Quảng Trị) - những nơi đã cho đoàn phim mượn đất để làm phim trường.

Trong ngày 5.9 hoặc sáng 6.9, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị và Điện ảnh Quân đội nhân dân tiếp tục tổ chức chiếu Mưa đỏ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Trị (P.Đồng Hới), mời đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thuộc tỉnh Quảng Trị xem phim.

Chiếu miễn phí phim ‘Mưa đỏ’ tri ân liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị và người dân - Ảnh 3.

Phim trường "Mưa đỏ" được người dân địa phương cho mượn đất để thực hiện

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong thời gian này, Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ cử tổ công tác phối hợp thực hiện công chiếu phim Mưa đỏ với thời lượng 124 phút.

"Phía sở sẽ phối hợp, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, hậu cần và an ninh để các buổi chiếu phim diễn ra chu đáo, an toàn", ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, cho biết.

