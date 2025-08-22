Cựu binh trận thành cổ: 'Mưa đỏ làm tôi nhớ đồng đội và ký ức xưa'

Chiều 22.8, tại P.Đông Hà, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình sinh hoạt truyền thống "Câu chuyện thời hoa lửa" và giới thiệu bộ phim Mưa đỏ đến với các cựu chiến binh và các bạn đoàn viên thanh niên.

Các đoàn viên thanh niên và cựu chiến binh tại P.Đông Hà có buổi giao lưu gặp gỡ và cùng xem bộ phim "Mưa đỏ" ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đặc biệt, tại buổi sinh hoạt và xem phim Mưa đỏ có sự tham dự của ông Nguyễn Thế Dĩnh (72 tuổi, trú tại P.Đông Hà, Quảng Trị), một cựu chiến binh từng tham gia bảo vệ thành cổ Quảng Trị hơn 50 năm trước.

"Sẽ không có Mưa đỏ trên quê hương mình"

Ông Nguyễn Thế Dĩnh nhập ngũ năm 4.1972, sau đó làm việc tại Đại đội biệt động của Tỉnh đội Quảng Trị. Sau khi Quảng Trị được giải phóng, ông Dĩnh được đưa vào lực lượng vũ trang để huấn luyện đến tháng 6.1972, ông Dĩnh cùng tiểu đội được nhận nhiệm vụ tiếp quản hầm của Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 95.

Ông Dĩnh kể lại những ngày tháng khốc liệt của 50 năm về trước tại thành cổ Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Phim Mưa đỏ đã làm tôi nhớ về ký ức của những ngày hào hùng song cũng đầy đau thương. Đơn vị của chúng tôi 80% là những chiến sĩ ở Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa số còn lại là sinh viên ở Hà Nội. Chúng tôi con nhà nông nên đã quen với cày cuốc nhưng với những đồng đội ở ngoài kia khi vào đây họ vẫn còn bỡ ngỡ. Cách xây dựng hình ảnh các chiến sĩ đến từ nhiều địa phương trong phim Mưa đỏ rất chân thực", ông Dĩnh nói.

Các đoàn viên đã có một buổi giao lưu gặp gỡ đầy ý nghĩa khi vừa được xem những hình ảnh tái hiện trận chiến lịch sử và gặp gỡ những nhân chứng lịch sử ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tham gia Tiểu đoàn 5, ông Dĩnh cùng đồng đội đã từng đẩy lùi được một tiểu đội thủy quân lục chiến của địch, ông vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc chiến thắng nhưng đằng sau đó cũng là những ký ức đau thương của những người ở lại, những người tận mắt chứng kiến đồng đội mình ngã xuống, để lại tuổi đôi mươi ở vùng đất lửa Quảng Trị.

Bộ phim đã lột tả chân thực và làm người cựu chiến binh nhớ về những ký ức xưa ở thành cổ Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Tôi đã chứng kiến những đồng đội hy sinh anh dũng, những lần càn quét ác liệt của địch nên sau khi xem bộ phim tôi mong rằng đất nước chúng ta từ nay về sau sẽ mãi hòa bình, độc lập, ấm no, những hình ảnh về thời gian đó không lặp lại và sẽ không còn một Mưa đỏ nào trên quê hương nữa", ông Dĩnh chia sẻ.

Bộ phim thu hút nhiều bạn trẻ đến xem và tìm hiểu về lịch sử ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chương trình sinh hoạt truyền thống "Câu chuyện thời hoa lửa" và xem phim Mưa đỏ được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025). Qua bộ phim Mưa đỏ cùng những câu chuyện xúc động, các cựu chiến binh đã giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, những hi sinh thầm lặng; đồng thời, khẳng định trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong học tập, rèn luyện, cống hiến để xứng đáng là đội dự bị tin cậy, đắc lực của Đảng và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước.