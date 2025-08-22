Nhiều người thản nhiên đi bộ trên cao tốc đoạn qua Quảng Trị

Ngày 22.8, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết tối 21.8, trong quá trình kiểm tra tuyến, lực lượng chức năng phát hiện 4 thiếu niên đi bộ ngay giữa cao tốc, đoạn qua thôn Phú Hòa (xã Trường Phú, Quảng Trị; trước đây thuộc H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ). Ngay sau đó, nhóm này đã được bàn giao cho chính quyền địa phương để xử lý.

Các thiếu niên thản nhiên đi bộ trên cao tốc Bắc - Nam ẢNH: THANH LỘC

UBND xã Trường Phú cho biết, cả 4 thiếu niên cư trú tại xã Trường Phú và xã Lệ Ninh. Chính quyền đã liên hệ với gia đình, yêu cầu tăng cường quản lý, không để con em đi lại trên cao tốc bởi đây hành vi bị nghiêm cấm và đặc biệt nguy hiểm.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh 2 người bất ngờ lao ra giữa cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ khi xe đang lưu thông. Chủ tài khoản đăng tải cho biết sự việc xảy ra lúc 20 giờ 39 phút ngày 20.8 trên tuyến cao tốc hướng bắc - nam, gần lối ra xã Trường Phú. Người này chia sẻ: “Khi lái xe tôi chỉ thấy thoáng qua, sau xem lại camera hành trình mới phát hiện rõ bóng 2 người lao ra giữa đường”.

2 người bất ngờ xuất hiện trước đầu xe ô tô trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ẢNH: T.L

Ngay sau khi clip được chia sẻ, UBND xã Trường Phú đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh. Chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi bộ, dắt xe hoặc để gia súc lên cao tốc, bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn rủi ro tai nạn nghiêm trọng cho cả người đi bộ lẫn phương tiện lưu thông.

Việc liên tiếp ghi nhận người đi bộ trên tuyến cao tốc cho thấy tình trạng đáng lo ngại, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và các gia đình để ngăn ngừa, bảo đảm an toàn giao thông.