Tai nạn trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh: Xóm nhỏ tiễn đưa người cha 'gà trống nuôi con'

Theo người dân địa phương, sáng cùng ngày, ông Minh vẫn đi làm trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh như mọi ngày. Đến giữa buổi, tai nạn bất ngờ xảy ra khiến ông cùng một công nhân khác tử vong tại chỗ, một người khác bị thương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vợ mất sớm, ông Minh gà trống nuôi con

Ông Phạm Văn Đông (52 tuổi, em họ của ông Minh) cho biết, vợ ông Minh mất vì bệnh ung thư cách đây hơn 6 năm, một mình ông Minh làm lụng nuôi hai con trai khôn lớn.

“Anh Minh không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy từ phụ hồ đến công trình. Mấy năm nay, anh vừa lo cho hai con, vừa phụ giúp chăm sóc cha mẹ già yếu. Nghe tin anh gặp nạn, tôi lập tức đến hiện trường, nhìn anh mà không kìm được xót xa”, ông Đông nói.

Con trai út của ông Minh là anh Tôn Thành Hòa vẫn chưa thể tin được ba mình đã qua đời trong vụ tai nạn trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Hàng xóm của ông Minh, bà Nguyễn Thị Nga (65 tuổi), bùi ngùi: “Chú Minh hiền lành, chăm chỉ lắm. Từ ngày vợ mất, chú vừa làm cha vừa làm mẹ. Ba mẹ chú ở sát bên nhà, cụ ông nằm liệt giường, cụ bà ngoài 90 tuổi đã lẫn. Đi làm về, chú lại chạy sang phụ chăm. Mấy hôm nay chú làm công trình trên cao tốc, sáng đi sớm nên đặt cơm hộp ăn qua bữa tại công trường. Nào ngờ tai nạn ập đến bất ngờ quá".

Trong căn nhà nhỏ, người con út của ông Minh là Tôn Thành Hòa (23 tuổi) ngồi lặng lẽ, ánh mắt thẫn thờ. Nhận tin dữ, người con cả của ông là anh Tôn Thành Phụng (30 tuổi) đang làm việc tại TP.HCM tức tốc về quê lo tang cha.

“Sáng nay, ba dậy sớm đi làm. Đến trưa, tôi nhận tin dữ. Ba vất vả cả đời nuôi hai anh em, chưa một ngày nghĩ cho bản thân. Ba đi nhanh quá…”, Hòa nghẹn giọng.

Thương ba vất vả đêm ngày lo cho hai anh em suốt nhiều năm qua, anh em Phụng, Hòa ra đời sớm để phụ giúp cha, giảm bớt gánh nặng gia đình. Nay, ba gặp nạn bất ngờ, hai anh em từ nay chịu cảnh mồ côi cả ba lẫn mẹ.

Thăm viếng, hỗ trợ gia đình nạn nhân

Hay tin ông Minh qua đời khiến cả xóm bàng hoàng. Người thân, hàng xóm, bạn bè tìm đến chia sẻ, động viên. Ai cũng nhắc về một người đàn ông lặng lẽ, hiền lành, chưa từng nề hà việc gì miễn đủ lo cho con cái và cha mẹ già.

“Cả đời chú Minh chỉ biết làm lụng. Giờ chú mất, thương chú Minh chưa kịp nhìn hai con yên bề gia thất, thương hai đứa nhỏ từ đây mồ côi cả cha lẫn mẹ, thương cả ông bà già yếu bên nhà…”, bà Nga nói.

Bà con hàng xóm đến chia buồn trước sự mất mát quá lớn với Hòa (áo xanh) con trai ông Minh ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ông Minh ra đi trong lúc đang mưu sinh, dở dang ước mong lo cho con cái yên bề gia thất, chăm sóc cha mẹ đến cuối đời. Chiều muộn, tiếng kèn đám tang hòa cùng tiếng mưa, càng khiến nỗi mất mát thêm quặn lòng.

Ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc cho biết: "Trong chiều nay, địa phương đã đến thăm viếng gia đình của ông Minh. Phía nhà thầu thi công sẽ có phương án hỗ trợ kinh phí mai táng cho 2 nạn nhân tử vong và thăm hỏi, hỗ chi phí điều trị người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên".

Ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Điều hành dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (Ban Quản lý dự án 85) cho biết nhà thầu sẽ hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân tử vong 20 triệu đồng/người. Thời điểm xảy ra tai nạn các công nhân có mang đồ bảo hộ lao động. Đơn vị cũng đang làm việc với cơ quan công an.

Hiện trường vụ tai nạn lao động trên công trường thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, thuộc cao tốc Bắc - Nam ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 9 giờ, ngày 11.8, vụ tai nạn xảy ra trên công trường thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, thuộc cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc. Trong lúc 7 nhân công của Công ty Duy Phong đang thi công bực nước tại Km 62+00, bằng cách cho xe trộn bê tông của Công ty Phương Anh phun bê tông bằng vòi lên các tấm cốt pha dựng thủ công.

Khi đến đoạn 3/4 dốc bực nước đã thi công thì bị sập hệ cốt pha làm nhóm công nhân gồm: ông Nguyễn Bá Nam (45 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Tuy An Đông), ông Tôn Thành Minh (55 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Tuy An Bắc) và ông Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, ở thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông) té ngã từ trên cao xuống chân dốc và bị khối bê tông vùi lấp.

Không khí tang thương tại gia đình ông Minh ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Hậu quả ông Nam và ông Minh tử vong tại chỗ, ông Dũng bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Đại diện Bệnh viện đa khoa Phú Yên anh Nguyễn Văn Dũng được xe cấp cứu đưa vào viện trưa cùng ngày, nạn nhân có tiền sử bị hen nên bị tai nạn xong đã suy hô hấp nặng, đã chuyển Khoa Hồi sức ngoại để điều trị, theo dõi.