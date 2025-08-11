Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tai nạn trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, chủ đầu tư nói gì?

Mai Hà
Mai Hà
11/08/2025 17:32 GMT+7

Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, cho biết do bất cẩn trong quá trình thao tác nên 3 người trượt theo khối bê tông dẫn đến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), sự cố tai nạn lao động xảy ra khoảng hơn 9 giờ sáng 11.8, tại gói thầu 13-XL của cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

Tai nạn trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, chủ đầu tư nói gì?- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn lao động trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Trong quá trình nhà thầu thi công đổ bê tông hạng mục bậc nước của mái ta luy đường gom, do bất cẩn trong quá trình thao tác nên 3 người bị trượt theo khối bê tông khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. 

Ngay khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư đã cùng các bên liên quan phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân; khẩn trương đưa nạn nhân bị thương đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên, đồng thời đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

"Dự án đang cố gắng thi công nước rút để hoàn thành trước ngày 19.8. Toàn bộ quy trình kỹ thuật, an toàn lao động trên công trường luôn được chủ đầu tư yêu cầu và giám sát chặt chẽ song sự việc xảy ra nằm ngoài mong muốn của các bên", đại diện Ban Quản lý dự án 85 cho hay.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc 7 nhân công của Công ty Duy Phong đang thi công bậc nước tại Km62+00, bằng cách cho xe trộn bê tông của Công ty Phương Anh phun bê tông bằng vòi lên các tấm cốt pha dựng thủ công.

Khi đến đoạn 3/4 dốc bậc nước đã thi công thì bị sập hệ cốt pha làm nhóm công nhân gồm: ông N.B.N (45 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Tuy An Đông), ông T.T.M (55 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Tuy An Bắc) và ông D. (ở thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông) té ngã từ trên cao xuống chân dốc và bị khối bê tông vùi lấp.

Hậu quả, ông M. và ông N. tử vong tại chỗ, ông D. bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7 km (không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông). Dự án đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai 19,6 km, qua Đắk Lắk hơn 42 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Dự án khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Tin liên quan

Tai nạn lao động trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Tai nạn lao động trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Vụ tai nạn lao động xảy ra trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, đoạn qua xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk (xã An Dân, H.Tuy An, Phú Yên cũ) khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

Tai nạn lao động cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh Bộ Xây dựng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận