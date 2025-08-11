Tai nạn trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, chủ đầu tư nói gì?

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), sự cố tai nạn lao động xảy ra khoảng hơn 9 giờ sáng 11.8, tại gói thầu 13-XL của cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện trường vụ tai nạn lao động trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Trong quá trình nhà thầu thi công đổ bê tông hạng mục bậc nước của mái ta luy đường gom, do bất cẩn trong quá trình thao tác nên 3 người bị trượt theo khối bê tông khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Ngay khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư đã cùng các bên liên quan phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân; khẩn trương đưa nạn nhân bị thương đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên, đồng thời đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

"Dự án đang cố gắng thi công nước rút để hoàn thành trước ngày 19.8. Toàn bộ quy trình kỹ thuật, an toàn lao động trên công trường luôn được chủ đầu tư yêu cầu và giám sát chặt chẽ song sự việc xảy ra nằm ngoài mong muốn của các bên", đại diện Ban Quản lý dự án 85 cho hay.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc 7 nhân công của Công ty Duy Phong đang thi công bậc nước tại Km62+00, bằng cách cho xe trộn bê tông của Công ty Phương Anh phun bê tông bằng vòi lên các tấm cốt pha dựng thủ công.

Khi đến đoạn 3/4 dốc bậc nước đã thi công thì bị sập hệ cốt pha làm nhóm công nhân gồm: ông N.B.N (45 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Tuy An Đông), ông T.T.M (55 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Tuy An Bắc) và ông D. (ở thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông) té ngã từ trên cao xuống chân dốc và bị khối bê tông vùi lấp.

Hậu quả, ông M. và ông N. tử vong tại chỗ, ông D. bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7 km (không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông). Dự án đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai 19,6 km, qua Đắk Lắk hơn 42 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Dự án khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.