Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tai nạn lao động trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
11/08/2025 14:54 GMT+7

Vụ tai nạn lao động xảy ra trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, đoạn qua xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk (xã An Dân, H.Tuy An, Phú Yên cũ) khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Chiều 11.8, ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn lao động trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, tại công trường thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, thuộc cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc do Công ty Thăng Long làm nhà thầu chính (chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 85). Công ty Thăng Long thuê Công ty Duy Phong là nhà thầu phụ. Công ty Duy Phong thuê 7 nhân công tại địa phương để làm công trình bực nước tại tuyến nói trên.

Tai nạn lao động trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người chết- Ảnh 1.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn lao động trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đoạn qua xã Tuy An Bắc

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc 7 nhân công của Công ty Duy Phong đang thi công bực nước tại Km 62+00, bằng cách cho xe trộn bê tông của Công ty Phương Anh phun bê tông bằng vòi lên các tấm cốt pha dựng thủ công.

Khi đến đoạn 3/4 dốc bực nước đã thi công thì bị sập hệ cốt pha làm nhóm công nhân gồm: ông N.B.N (45 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Tuy An Đông), ông T.T.M (55 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Tuy An Bắc) và ông D. (ở thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông) té ngã từ trên cao xuống chân dốc và bị khối bê tông vùi lấp.

Hậu quả ông M. và ông N. tử vong tại chỗ, ông D. bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tai nạn lao động trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người chết- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng này

ẢNH: TRÀN BÍCH NGÂN

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7 km (không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông). Dự án đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai 19,6 km, qua Đắk Lắk hơn 42 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Tin liên quan

Tai nạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: 11 người bị thương, một người tử vong

Tai nạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: 11 người bị thương, một người tử vong

Rạng sáng nay 24.9, chiếc xe khách giường nằm va chạm vào đuôi xe đầu kéo trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến tài xế xe khách tử vong, 11 người khác bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh Tai nạn lao động tử vong cao tốc Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận