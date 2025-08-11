Tai nạn lao động trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Chiều 11.8, ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn lao động trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, tại công trường thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, thuộc cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc do Công ty Thăng Long làm nhà thầu chính (chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 85). Công ty Thăng Long thuê Công ty Duy Phong là nhà thầu phụ. Công ty Duy Phong thuê 7 nhân công tại địa phương để làm công trình bực nước tại tuyến nói trên.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn lao động trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đoạn qua xã Tuy An Bắc ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc 7 nhân công của Công ty Duy Phong đang thi công bực nước tại Km 62+00, bằng cách cho xe trộn bê tông của Công ty Phương Anh phun bê tông bằng vòi lên các tấm cốt pha dựng thủ công.

Khi đến đoạn 3/4 dốc bực nước đã thi công thì bị sập hệ cốt pha làm nhóm công nhân gồm: ông N.B.N (45 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Tuy An Đông), ông T.T.M (55 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Tuy An Bắc) và ông D. (ở thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông) té ngã từ trên cao xuống chân dốc và bị khối bê tông vùi lấp.

Hậu quả ông M. và ông N. tử vong tại chỗ, ông D. bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng này ẢNH: TRÀN BÍCH NGÂN

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7 km (không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông). Dự án đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai 19,6 km, qua Đắk Lắk hơn 42 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.