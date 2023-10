Phú Yên: Chấn chỉnh nhà thầu thi công dự án cao tốc Bắc - Nam

Ngày 31.10, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho biết từ phản ánh của cử tri và người dân, các cơ quan chức năng của tỉnh này đã kiểm tra thực tế hiện trường thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua tỉnh Phú Yên.

Kết quả kiểm tra xác định lưu lượng xe tải chở vật liệu phục vụ thi công dự án nói trên tăng cao, làm đất, đá rơi vãi trên mặt đường, kết hợp trời mưa gây trơn trượt, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông trên các tuyến đường đang khai thác.

Các xe tải chở vật liệu phục vụ thi công dự án gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đặc biệt đã gây hư hỏng mặt đường bê tông xi măng, cọc tiêu, biển báo tại Km 0+800 tuyến ĐT643.

Xe chở vật liệu làm rơi vãi đất, đá xuống đường gây bụi ở TT.Chí Thạnh, H.Tuy An (Phú Yên) MINH HUY

Ngay sau khi kiểm tra, UBND tỉnh Phú Yên và Sở GTVT tỉnh Phú Yên có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án 85 tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Hiện nhà thầu thi công có vệ sinh mặt đường qua khu vực thi công nhưng việc thực hiện chưa được duy trì liên tục, kịp thời. Vẫn còn tình trạng đất, đá, cát... rơi vãi trên mặt đường gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Sở GTVT tỉnh Phú Yên đề nghị Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án 85 có biện pháp xử lý nghiêm các nhà thầu thi công để xe vận chuyển vật liệu gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ và vệ sinh môi trường. Ngoài ra, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tổ chức khắc phục ngay các hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do quá trình vận chuyển vật liệu và thi công dự án gây ra.

Nếu thực hiện chậm trễ hoặc không thực hiện các nội dung trên dẫn đến tai nạn giao thông, sự cố công trình, ô nhiễm môi trường, các ban quản lý nói trên chịu trách nhiệm trước pháp luật.