Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc sau khi xem qua đoạn video lan truyền trên các diễn đàn, hội nhóm ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm. Theo đó, một tài xế điều khiển xe bán tải xem thường luật, liều lĩnh chạy ngược chiều trên cao tốc, suýt dẫn đến tai nạn đối đầu với xe tải ngược hướng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 19.8.2025 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (CT05), đoạn qua địa phận xã Sai Nga, tỉnh Phú Thọ.

Xe bán tải liều lĩnh chạy ngược chiều cao tốc, bị xe tải ép đi lùi

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng về Hà Nội. Khi đến khu vực gần nút giao với Quốc lộ 32C, tài xế hoảng hốt giật mình phát hiện phía trước đột ngột xuất hiện một xe bán tải màu trắng, hiệu Ford Ranger, mang biển kiểm soát 24C-083.21 đang cố tình chạy ngược chiều.

Đáng nói, không chỉ chạy ngược chiều, tài xế xe này còn liều lĩnh chạy trên làn đường trong cùng sát dải phân cách (làn cho phép các xe lưu thông tốc độ cao). Thậm chí còn không có ý định quay đầu. Chỉ khi bị một xe tải lớn ngược hướng chặn đường, xe bán tải mới đi lùi lại khu vực lối ra.

May mắn, thời điểm diễn ra vụ việc, tài xế ô tô gắn camera hành trình và các phương tiện khác đã tập trung và sớm phát hiện nguy hiểm để kịp thời giảm tốc, tránh va chạm.

Tình huống tài xế liều lĩnh lái xe bán tải chạy ngược chiều cao tốc, bị ép lùi lại ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mặc dù vậy, tình huống khiến nhiều người chứng kiến vô cùng phẫn nộ. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Nhiều người xem qua đoạn video bày tỏ sự bất bình trước hành vi lái xe liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm và xem thường pháp luật của tài xế xe bán tải nói trên.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng tỏ ra hết sức "ngao ngán" khi thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ việc ô tô ngang nhiên chạy ngược chiều trên các tuyến đường cao tốc. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm những tài xế vi phạm. Thậm chí, cần xem xét thay đổi hình phạt để tăng tính răn đe, tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.

Ô tô đi ngược chiều trên cao tốc bị xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (khoản 11, điều 6). Ngoài ra, người lái xe vi phạm lỗi này cũng bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe. Đáng chú ý, so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP trước đây, mức phạt mới áp dụng từ năm 2025 đã tăng gần gấp đôi.



