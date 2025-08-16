Xe bán tải hút khách, Ford Ranger bán chạy nhất Toyota Hilux vượt Mitsubishi Triton

Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô bất ngờ chững lại trong tháng 7.2025, lượng tiêu thụ xe bán tải vẫn tiếp tục gia tăng cho thấy người Việt mua ô tô vẫn ưa chuộng dòng xe này. Cục diện cạnh tranh không có nhiều thay đổi khi Ford Ranger vẫn quá vượt trội so với các mẫu mã còn lại, trong khi vị trí thứ hai tiếp tục "đổi ngôi" giữa Toyota Hilux và Mitsubishi Triton.

Xe bán tải Việt Nam năm 2024: Ford Ranger 'chễm chệ' ngôi vương

Hơn 2.300 xe bán tải đến tay khách Việt trong tháng 7.2025

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7.2025 doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 2.302 xe, tăng 271 xe tương đương 11,8% so với tháng 6.2025. Đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số xe bán tải tăng trưởng, đồng thời cũng là một trong những tháng bán hàng đạt doanh số cao nhất của phân khúc này (chỉ sau tháng 3.2025 đạt 2.341 xe). Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe bán tải bán ra cũng tăng 501 xe tương đương 21,8%.

Doanh số xe bán tải Tháng 1.2025 1584 Tháng 2.2025 1530 Tháng 3.2025 2341 Tháng 4.2025 1965 Tháng 5.2025 1787 Tháng 6.2025 2031 Tháng 7.2025 2302

Kết quả này cho thấy, xe bán tải vẫn đang tạo được sức hút, bất chấp sức mua trên thị trường ô tô liên tục biến động. Theo trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý Ford ở TP.HCM: "Bán tải là một dòng xe đặc thù, đáp ứng đa dạng nhu cầu khác nhau, do đó vẫn có nhóm khách hàng riêng dù cho thị trường có biến động. Bên cạnh đó, các chương trình ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, đại lý phân phối cũng thu hút khách hàng mua xe bán tải".

Thực tế, trong tháng 7 vừa qua, nhiều mẫu mã xe bán tải như Ford Ranger, Mitsubishi Triton vẫn hút khách nhờ chính sách giảm giá thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ từ nhà sản xuất cũng như đại lý phân phối. Người Việt mua xe bán tải không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn để vận chuyển hàng hóa hay sử dụng tại những khu vực địa hình khó như công trường, đồi núi… vốn không phải dòng xe nào cũng có thể đáp ứng, thích nghi được.

Tháng thứ hai liên tiếp doanh số xe bán tải tăng trưởng, đồng thời cũng là một trong những tháng bán hàng đạt doanh số cao nhất của phân khúc này Ảnh: B.H

Ford Ranger chiếm gần 70% thị phần, Toyota Hilux vượt Mitsubishi Triton

Tương tự những tháng trước, Ford Ranger vẫn là cái tên đóng vai trò đầu tàu, kéo doanh số phân khúc xe bán tải tăng trưởng. Bất chấp có tới 5 mẫu xe góp mặt, phần lớn người Việt mua xe bán tải vẫn chọn Ford Ranger. Riêng tháng 7.2025 doanh số mẫu xe này đạt gần 1.600 xe, tăng gần 200 xe so với tháng trước đó, đồng thời chiếm gần 70% tổng lượng xe bán tải bán ra trong tháng vừa qua. Có thể hình dung, cứ 10 xe bán tải bán ra thị trường trong tháng 7.2025, có tới 7 chiếc Ranger. Kết quả này giúp Ford Ranger tiếp tục gia tăng cách biệt ngày càng lớn với các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua doanh số.

Cứ 10 xe bán tải bán ra thị trường trong tháng 7.2025, có tới 7 chiếc Ford Ranger Ảnh: Ford

Vị trí thứ hai là cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu xe Nhật Bản gồm Toyota Hilux và Mitsubishi Triton. Sau khi chững lại trong tháng 6, bước sang tháng 7.2025 chính sách ưu đãi từ đại lý cùng nguồn cung dồi dào hơn giúp Toyota Hilux đạt doanh số 390 xe, qua đó vượt Mitsubishi Triton. Dù vậy, cộng dồn 7 tháng đã qua của năm 2025, Mitsubishi Triton vẫn đang nắm lợi thế với lượng xe bán ra nhiều hơn Toyota Hilux khoảng 200 chiếc.

Doanh số các mẫu xe bán tải tại thị trường Việt Nam Nguồn: VAMA

Trong bối cảnh Nissan Navara không công bố doanh số, vị trí cuối bảng thuộc về Isuzu D-Max với 42 xe bán ra, tăng 11 xe so với tháng 6.2025.

Cộng dồn 7 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 13.631 xe, tăng 2.345 xe tương đương 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Ford Ranger bán chạy nhất với tổng cộng 9.383 xe đã giao đến tay người dùng.