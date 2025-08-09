Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người bức xúc, khi một tài xế cố tình lái xe tải vượt đường ray, bất chấp đèn, còi và rào chắn.

Vụ việc được xác định xảy ra vào sáng ngày 5.8.2025 tại một nút giao giữa đường bộ và đường sắt, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tài xế cố lái xe tải vượt rào chắn, bị người dân ép lùi lại

Theo hình ảnh từ đoạn video, thời điểm diễn ra vụ việc, một xe tải đông lạnh màu trắng đang rẽ từ Quốc lộ 1 vào một tuyến đường nhánh. Khi đến khu vực giao với đường sắt, tài xế bất chấp đèn và chuông cảnh báo, cố tình lái xe vọt lên với ý định vượt qua đường ray trước khi tàu tới.

Chỉ khi nhân viên trạm gác và nhiều người đi đường hoảng hốt đứng ra ngăn cản, tài xế xe tải mới chịu phanh và lùi xe lại chờ tàu. Tình huống này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Tình huống tài xế bất chấp nguy hiểm lái xe tải vượt rào gây bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra hết sức bất bình và "ngao ngán" trước kiểu lái xe bất chấp luật, liều lĩnh và thiếu ý thức của tài xế xe tải nói trên.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm này. Bởi lẽ, hành vi cố tình vượt rào chắn không chỉ cản trở giao thông, phá hoại tài sản công mà còn đe dọa tính mạng của rất nhiều người.

Lái ô tô vượt rào chắn xử phạt ra sao? Điều 47 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bởi Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng.



