‘Xe chủ tịch’ Toyota Land Cruiser phanh gấp, dừng ở làn 120 km/giờ suýt gây tai nạn

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm; khiến nhiều người phải "thót tim"; khi một tài xế lái ô tô 7 chỗ đang di chuyển trên cao tốc bất ngờ phanh gấp mà không thèm quan sát phía sau, suýt dẫn đến tai nạn kinh hoàng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 16.8.2025 trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa bàn phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.

"Xe chủ tịch" Toyota Land Cruiser dừng đột ngột ở làn 120 km/giờ, suýt gây tai nạn

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con lưu thông phía sau, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, hường về Hà Nội. Khi đến khu vực nút giao Liêm Tuyền, tài xế một phen hoảng hốt khi phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô con khác màu đen hiệu Toyota Land Cruiser, mang biển kiểm soát 36A-988.88 đang di chuyển bất ngờ phanh gấp và dừng lại trên đường. Sau đó mới bật đèn báo rẽ bên phải để chuyển cùng lúc nhiều làn đường, lách về hướng lối ra Quốc lộ 21B.

Đáng nói, thời điểm diễn ra vụ việc, chiếc Toyota Land Cruiser đang di chuyển trên làn trong cùng sát dải phân cách (làn đường cho phép các xe lưu thông tốc độ lên đến 120 km/giờ). Tình huống lái xe cẩu thả này khiến tài xế ô tô gắn camera hành trình và nhiều xe khác đi phía sau giật mình, buộc phải đạp phanh gấp để tránh.

Tình huống xe SUV 7 chỗ bất ngờ phanh gấp, dừng đột ngột giữa làn trái cao tốc, suýt gây tai nạn ẢNH" CẮT TỪ CLIP

May mắn, vụ việc không dẫn đến tai nạn liên hoàn. Mặc dù vậy, trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền; thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình với hành vi lái xe quá bất cẩn, xem thường luật của tài xế ô tô màu đen.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm tài xế này.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" (hoặc đèn cảnh báo) về phía sau xe khoảng cách tối thiêu 150 m khi dừng xe, đỗ xe trong trường họp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phái dừng xe, đỗ xe trên một phân làn đường xe chạy trên đường cao tốc (điểm c, khoản 7, điều 6). Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



