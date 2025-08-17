Cư dân mạng mới đây vô cùng phẫn nộ sau khi xem qua một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm. Theo đó, một tài xế lái ô tô con chạy ẩu trên quốc lộ, liên tục chuyển làn tạt đầu các xe khác, suýt dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 18 giờ ngày 14.8.2025 trên đường Trường Sa (Quốc lộ 5), đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Thanh, TP.Hà Nội.

Phẫn nộ ô tô không bật xi-nhan, liên tục "xào chẻ" chuyển làn trên quốc lộ

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô này đang di chuyển trên Quốc lộ 5, hướng từ cầu Đông Trù về nút giao với đường Vành Đai 2. Khi đến khu vực gần chợ Dâu, tài xế một phen bức xúc khi phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác hiệu Kia Carnival màu xám, mang biển kiểm soát 30L-855.41, đang di chuyển ở làn đường hỗn hợp bên phải đột ngột chuyển làn sang trái.

Đáng nói, thay vì từ từ chuyển từng làn để đảm bảo an toàn, tài xế lái xe Kia nói trên lại không tuân thủ luật và quy tắc giao thông, bất chấp nguy hiểm lái xe chuyển cùng lúc 4 làn đường, liên tục tạt đầu các phương tiện cùng chiều. Thậm chí, trong quá trình chuyển làn, tài xế còn không bật đèn báo rẽ (xi-nhan).

Tình huống lái xe kiểu "cảm tử" suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng nếu ô tô gắn camera hành trình và nhiều xe khác không kịp thời phanh giảm tốc để tránh. Vụ việc cũng khiến không ít người chứng kiến vô cùng bức xúc.

Tình huống ô tô 7 chỗ chuyển làn ẩu, liên tục tạt đầu các xe khác suýt gây tai nạn trên quốc lộ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông này sau khi đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình trước hành vi lái xe xem thường luật và cẩu thả của tài xế ô tô nói trên.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các phương tiện tương tự ô tô thực hiện hành vi chuyến hướng không quan sát hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau hoặc không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức). Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



