Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi một tài xế điều khiển ô tô sang đường ẩu, tạt đầu xe khác suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 11.8.2025 trên đường tỉnh DT 490C, đoạn qua địa bàn xã Nam Đồng, tỉnh Ninh Bình.

Ô tô ôm cua sang đường "như tự sát", suýt gây tai nạn kinh hoàng

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường DT 490C, hướng quốc lộ 37B về TP.Nam Định cũ. Khi đến ngã ba giao với đường nhánh vào chùa Trung Đạo, tài xế một phen "thót tim" vì phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu trắng, hiệu Toyota Fortuner, mang biển kiểm soát 18A-171.86 bất ngờ nhập làn vào đường chính với tốc độ khá cao.

Đáng nói, không chỉ chuyển nhập làn ẩu, tài xế lái chiếc SUV 7 chỗ này còn bất chấp nguy hiểm không thèm quan sát các xe phía sau. Tình huống khiến người lái ô tô gắn camera hành trình phải đạp phanh gấp mới may mắn tránh được va chạm.

Tình huống ô tô nhập làn "như tự sát", suýt gây tai nạn nguy hiểm ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Mặc dù vậy, trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình với hành vi lái xe quá liều lĩnh, xem thường luật của tài xế ô tô con.

Bên cạnh đó, không ít người cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần xem xét và có hình thức xử phạt nghiêm đối với trường hợp vi phạm này.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các phương tiện tương tự ô tô thực hiện hành vi chuyến hướng không quan sát hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau hoặc không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng (trừ trường họp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức). Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



