Phân khúc SUV 7 chỗ nửa đầu năm 2025: Xe Mỹ áp đảo xe Nhật

Sau 6 tháng đầu năm 2025, phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam ghi nhận sức mua tăng trưởng. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số 4 mẫu xe thuộc phân khúc này đạt 6.623 xe, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Mitsubishi Pajero Sport không bán được xe nào trong tháng 6.2025 ẢNH: TN

Ford Everest tiếp tục dẫn đầu với 5.134 xe bán ra, tăng 692 xe, tương đương 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota Fortuner giữ vị trí thứ hai với 1.409 xe, tăng nhẹ 204 xe, tương ứng khoảng 17% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, Mitsubishi Pajero Sport tụt dốc khi chỉ bán được 48 xe, giảm gần 86% so với cùng kỳ năm ngoái.