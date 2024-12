Toyota Fortuner bổ sung bản mới giá gần 1,4 tỉ, cạnh tranh Ford Everest

Toyota Việt Nam mới đây công bố phiên bản cải tiến cho mẫu Toyota Fortuner, phân phối đến khách hàng trong nước từ tháng 12.2024. Đáng chú ý, so với phiên bản cải tiến ra mắt đầu năm nay, Fortuner 2025 được bổ sung 2 tùy chọn máy xăng 2.7 lít cho các phiên bản Legender, đồng thời giảm nhẹ giá cho phiên bản Fortuner 2.7 AT 4x2. Động thái này nhằm tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh đối thủ Ford Everest đang ngày càng cho thấy sự áp đảo về doanh số.

Cụ thể, theo thông tin mới cập nhật trên website chính thức của liên doanh Nhật, Toyota Fortuner mới sẽ bán ra với tổng cộng 6 tùy chọn phiên bản, gồm Fortuner 2.4AT 4x2 (giá 1,055 tỉ đồng), Fortuner 2.7AT 4x2 (1,155 tỉ đồng), Fortuner Legender 2.4AT 4x2 (1,185 tỉ đồng), Fortuner Legender 2.7AT 4x2 (1,290 tỉ đồng), Fortuner Legender 2.7AT 4x4 (1,395 tỉ đồng) và Fortuner Legender 2.8AT 4x4 (1,350 tỉ đồng).

Toyota Fortuner 2025 bổ sung 2 phiên bản Legender sử dụng động cơ xăng dung tích 2.7 lít

Như vậy, mẫu SUV đến từ Nhật Bản mới có thêm hai phiên bản Legender sử dụng máy xăng dung tích 2.7 lít, gồm Fortuner Legender 2.7AT 4x2 và Fortuner Legender 2.7AT 4x4. So với hai phiên bản Legender máy dầu đã bán trước đó, bản Legender máy xăng cầu sau niêm yết giá cao hơn tới 105 triệu đồng. Trong khi, bản Legender máy xăng hai cầu cao hơn 45 triệu đồng.

Đáng chú ý, dù có giá bán khá cao, tuy nhiên hai phiên bản Legender 2.7 AT 4x2 và Legender 2.7 AT 4x4 không có quá nhiều cải tiến. Xe hầu như vẫn giữ nguyên thiết kế ngoại thất như các phiên bản máy dầu tương ứng. Bên trong ca-bin, hai phiên bản mới cũng có rất ít nâng cấp về trang bị. Đáng kể nhất là bổ sung hệ thống âm thanh 11 loa JBL trên phiên bản Legender 2.7AT 4x2. Tuy nhiên, bản Legender 2.7 AT 4x4 cao cấp vẫn chưa được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense.

Mẫu SUV 7 chỗ đến từ Nhật không có nhiều bổ sung về tiện ích, tính năng; thậm chí phiên bản thấp còn bị cắt bớt khá nhiều

Trong khi đó, về khả năng vận hành, Toyota Fortuner Legender mới vẫn trang bị động cơ xăng 2.7 lít 4 xi lanh thẳng hàng, cho công suất tối đa 164 mã lực, mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu bán thời gian 4WD. Đ

Hai phiên bản mới cũng phân phối theo dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, thay vì lắp ráp trong nước như 2 phiên bản Fortuner Legender 2.4AT 4x2 và Legender 2.8AT 4x4.

Ngoài bổ sung phiên bản, trong lần cải tiến này, Toyota Việt Nam cũng giảm giá bán niêm yết với phiên bản Fortuner 2.7 AT 4x2. Theo đó, giá mới cho bản thấp nhất này điều chỉnh giảm 10 triệu đồng so với mức giá cũ, xuống còn 1,155 tỉ đồng.

Toyota Fortuner mới vẫn rất khó tạo được ưu thế trước đối thủ cạnh tranh Ford Everest

Mặc dù vậy, đổi lại hãng xe Nhật cũng "cắt" đi khá nhiều trang bị trên bản này. Điển hình như tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe thay vì mạ crôm như trước, la-zăng giảm kích thước xuống 17 inch và lược bỏ thanh giá nóc. Bên trong khoang lái, ghế trước chuyển sang chỉnh cơ thay vì chỉnh điện, sử dụng vật liệu nỉ thay da; gương chiếu hậu chống chói tự động được thay bằng loại chỉnh tay hai chế độ ngày/đêm hay cốp cũng chỉ còn chỉnh cơ.

Nhìn chung, việc điều chỉnh giá bán khởi điểm và bổ sung tùy chọn động cơ xăng 2.7 lít giúp Toyota Fortuner đa dạng phiên bản và dễ dàng tiếp cận với khách hàng hơn. Tuy nhiên, những cải tiến mang tính "nhỏ giọt" về trang bị, tiện nghi chưa thực sự giúp mẫu SUV Nhật tạo được lợi thế cạnh tranh nếu so với đối thủ Ford Everest.