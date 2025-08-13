Lái ô tô chạy chậm trên cao tốc có thể bị phạt tù

Để ngăn chặn tình trạng các tài xế lái ô tô chạy chậm nhưng vẫn cố "ôm" làn trái sát dải phân cách (làn cho các xe vượt hoặc lưu thông với tốc độ cao), một tiểu bang ở Mỹ mới đây chính thức áp dụng điều luật mới. Trong đó, đáng chú ý có việc bổ sung hình thức phạt tù với người vi phạm.

Cụ thể, Đạo luật 24 (SB 11) vừa được Cơ quan Lập pháp bang Louisiana thông qua, có hiệu lực từ ngày 1.8.2025, quy định người điều khiển ô tô di chuyển chậm hơn 1 dặm/giờ (tương đương khoảng 1,6 km/giờ) so với tốc độ giới hạn ở làn đường trong cùng sát dải phân cách trên cao tốc sẽ bị xử phạt. Trước đây với luật cũ, tài xế phải điều khiển xe chạy chậm hơn 10 dặm mới bị xử phạt.

Không chỉ vậy, các hình thức và mức phạt trong luật mới cũng nghiêm khắc hơn. Theo đó, người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt tiền 150 USD. Nếu tái phạm, mức phạt tăng lên thành 250 USD. Đáng chú ý, tài xế vi phạm từ 3 lần trở lên trong 1 năm, mức phạt tiền tăng lên 350 USD, thậm chí có thể bổ sung án tù thời hạn tối đa 30 ngày.

Không chỉ phạt tiền, tài xế cố tình lái xe chạy chậm hơn tốc độ quy định trên các tuyến cao tốc tại bang Louisiana (Mỹ) có thể bị phạt tù ẢNH: CARSCOOPS

Lý giải về các quy định nói trên, thượng nghị sĩ Jay Luneau (D - Alexandria) - tác giả dự luật, cho biết ông thường xuyên chứng kiến tình trạng xe chạy chậm và "đóng đinh" trên làn trái mỗi khi di chuyển từ Baton Rouge về Alexandria. Theo ông, điều này không chỉ gây ức chế cho các tài xế phía sau, mà còn khiến luồng giao thông bị gián đoạn, buộc người lái phải chuyển làn đột ngột - một yếu tố làm tăng nguy cơ tai nạn.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu giao thông cũng chỉ ra, xe chạy chậm trong làn trái có thể dẫn đến hiện tượng "road rage" (nổi nóng khi lái xe), vốn là nguyên nhân của nhiều vụ xung đột và va chạm nghiêm trọng.

Chính vì vậy, đạo luật mới không chỉ mở rộng phạm vi xử phạt, mà còn tăng mạnh mức phạt tiền và bổ sung hình phạt tù, kỳ vọng giảm ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông trên các tuyến xa lộ, cao tốc.

Mặc dù vậy, ngoài các ý kiến đồng tình, cũng có một số người dân tại bang Louisiana cho rằng luật mới áp dụng quá khắt khe, đặc biệt khi khoảng sai số chỉ 1 dặm cũng đủ để bị phạt. Họ lo ngại điều này có thể bị lạm dụng để xử phạt, ngay cả khi người lái chỉ giảm tốc nhẹ vì lý do an toàn, như gặp mưa lớn hoặc tầm nhìn hạn chế.

Hiệp hội Tài xế Quốc gia Hoa Kỳ (National Motorists Association) ủng hộ việc giữ làn bên trái thông thoáng cho xe vượt, nhưng đề xuất luật cần rõ ràng hơn: ví dụ trên những xa lộ ba làn, có nên buộc tài xế phải chạy sát làn phải không? Và trong điều kiện thời tiết xấu, việc giữ làn trái có được châm chước?

Việt Nam sắp thí điểm cấm xe tải đi làn trái trên cao tốc

Liên quan đến "vấn nạn", tại Việt Nam mới đây Cục CSGT Bộ Công an mới đây đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch thí điểm tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ, phân luồng phương tiện trên hai tuyến cao tốc; gồm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tại Việt Nam, Cục CSGT - Bộ Công an sắp tới sẽ thí điểm cấm xe tải, xe khách chạy trên làn trái trong cùng sát dải phân cách ở một số tuyến cao tốc ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo đó, kế hoạch triển khai thí điểm nói trên dự kiến chia làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn một từ 15.8 - 14.9.2025. Xe tải bị cấm chạy trên làn trái trong cùng sát dải phân cách ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn km0+000 đến km105+417) và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn từ km182+300 đến km211+250). Các làn còn lại (trừ làn dừng khẩn cấp) các xe đều được phép hoạt động theo quy định tốc độ.

Giai đoạn hai dự kiến triển khai từ 15.9 đến 14.12.2025. Ngoài xe tải sẽ có thêm xe khách bị cấm hoạt động trên làn trái trong cùng sát dải phân cách.

Đáng chú ý, đề xuất cấm các xe tải, xe khách chạy ở làn sát dải phân cách trên cao tốc ngay sau khi công bố đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Trong đó phần lớn là sự ủng hộ, đồng tình của cánh tài xế.